Jaime Munguía recuerda al ‘Magnífico’ Vázquez; regresa a Tijuana ante Bruno Surace

(John Locher / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

En lo que será su cuarta pelea del año, el boxeador tijuanense Jaime Munguía, está listo para regresar a casa tras casi dos años de ausencia. Este sábado, 14 de diciembre, enfrentará a Bruno Surace en el Estadio Caliente (6 p.m. PT, ESPN+). El combate supermediano será de 10 asaltos.

Munguía, quien se preparó mayormente en Big Bear, California, para el encontronazo contra el francés, dijo que aunque puede ser un reto entrenar alrededor de su familia durante las fiestas decembrinas, no tuvo problemas para su concentración.

“Siempre es bonito regresar a casa”, afirmó Munguía, sin embargo, admitió que entrenar cerca de su familia puede ser un reto, especialmente durante las festividades decembrinas.

Anuncio

Durante la conversación, Munguía manifestó por el legendario Israel Vázquez, quien falleció el pasado 3 de diciembre en su casa en Huntington Park.

Deportes Excampeón Israel Vázquez vive dura batalla contra el cáncer; su familia mantiene la fe El tres veces excampeón de pesos gallo y súpergallo Israel Vázquez se encuentra en un malogrado estado físico que no le permite caminar y le afecta la respiración cuando trata de hablar.

“Un gran boxeador, va a ser recordado con mucho cariño por el pueblo de México, por los aficionados del boxeo, por todo lo que hizo por el boxeo”, dijo Munguía. “Es una muy mala noticia todo lo que está pasando, pero hay que seguir adelante y recordarlo siempre con mucho cariño y como el gran peleador que fue”.

Munguía dijo haber conocido al ‘Magnífico’ durante un evento en Las Vegas.

Vázquez se retiró en el 2010, cuando Munguía tenía 14 años y al ser cuestionado sobre si recuerda haber visto alguna pelea del tres veces campeón de peso gallo y súpergallo, sea en esos momentos o después en alguna plataforma o grabación, tuvo una revelación curiosa, pues confesó que aunque ama el boxeo, no se considera un aficionado del deporte.

“Soy boxeador, pero no soy aficionado al box, no sé tanto del box, pero lo más veo son mis sparrings”, comentó. “Cuando estoy entrenando, siempre grabo mis sparrings y esos sí siempre los veo, sí me gusta verlos”.

Munguía aprovechó el juego de Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX entre los Xolos y Cruz Azul para hacer una visita previa a los jugadores del onceno rojinegro. El boxeador destaca su reciente interacción con el equipo y el entrenador Juan Carlos Osorio.

“Fue una plática muy amena”, dijo Munguía. “Nos dieron la gran oportunidad de entrenar en su gimnasio y ahí nos saludamos, platicamos un poquito de todo lo que conlleva el fútbol, el boxeo, lo que tienen en común. Pero la verdad que fue una plática muy amena, muy contento de haber estado ahí y de que me hayan dado la oportunidad de compartirles mis cosas”.

Munguía se dijo sorprendido por la conversación que tuvo con Osorio, cuyo equipo fue eliminado en esa fase serie ante Cruz Azul.

“Es un señor muy sabio, la verdad que con muchísima experiencia. Entonces, obviamente, él estaba muy interesado en lo que hacíamos en el boxeo, cómo nos preparábamos, cómo cortamos el peso, cómo hacíamos miles de cosas”.

Deportes Gran campeón mexicano Israel ‘Magnífico’ Vázquez fallece a los 46 años El tres veces campeón del mundo en la división supergallo protagonizó una de las series de peleas más bravas en el mundo del boxeo cuando se enfrentó a Rafael Márquez, hermano de Juan Manuel Márquez, en tres combates que fueron verdaderos clásicos del pugilismo

En este 2024, Munguía terminará el año habiendo peleado cuatro combates, que incluye su primera derrota como profesional ante Saúl Álvaez en mayo en Las Vegas. De cara a 2025, el boxeador planea mantener un ritmo más moderado de dos o tres peleas al año, señalando que los campamentos y los rivales se vuelven cada vez más exigentes.

El enfrentamiento contra Canelo fue un hito en su carrera, aunque fue un desafío, el boxeador considera que la experiencia adquirida es invaluable.

“La experiencia ayuda mucho, la experiencia de estar 12 rounds arriba con Canelo. Yo creo que siempre aprendes muchas cosas nuevas, aprendes cosas nuevas en tu campamento. Siempre te das cuenta más que nada de los errores que cometiste y tratas de mejorarlos. Entonces, yo creo que van a haber muchos cambios. Están habiendo muchos cambios y hemos mejorado mucho. La experiencia nos va a ayudar bastante”, aseveró, reflexionando sobre los errores que busca corregir.

Munguía mantiene su mirada fija en grandes oponentes como Edgar Berlanga y Caleb Plant, quienes fueron rivales de Canelo.

“Confiamos en que vamos a salir bien y vamos a buscar las mejores peleas para todos ustedes el año que viene”, afirmó.