Manchester City busca seguir expandiendo su marca en un momento clave para el fútbol en EEUU

El Manchester City, uno de los principales protagonistas del Mundial de Clubes 2025, tiene claras sus metas en tierras estadounidenses: ganar la competencia veraniega, así como seguir expandiendo su marca.

Dentro del campo, Manchester City ha logrado la conquista de cuatro ligas premier, así como seis títulos en los últimos siete años, una hazaña nada fácil de lograr, y ahora está impulsando su crecimiento global, especialmente en mercados como el estadounidense.

El Manchester City, parte del City Football Group, ya tiene presencia en Nueva York con el New York City FC, y también ha abierto una tienda temporal en esa ciudad, buscando establecerse permanentemente. Además, tienen inversiones de canchas de fútbol de nombre Sofive, las cuales cuentan con clases recreativas para niños de seis a 12 años.

La llegada de Lionel Messi a la MLS, así como la Copa del Mundo en 2026, han aumentado el interés por el fútbol en Estados Unidos y es algo por lo que ha apostado el equipo inglés.

“Hace 10 años que tenemos la franquicia y seguimos apostando muy fuerte por el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Hay un público joven y la participación, sobre todo en edades tempranas en el fútbol, está creciendo mucho. Entonces, creemos que es un momento muy bueno. Y nosotros siempre hemos apostado por este mercado, de hecho, es nuestro segundo mercado a nivel de ingresos después de Inglaterra”, declaró Nuria Tarré, Jefa de Marketing y Experiencia del Aficionado.

Tarré señaló que el equipo se está enfocando en la próxima generación de aficionados y recalcó la importancia de ser auténticos al hablar de fútbol y conectar culturalmente el deporte del balompié con la afición.

“Nos parece importante no simplificar y decir que basta con hacer contenido en español, porque creemos que esta no es la manera más auténtica de llegar al público latino, sino que se trata de encontrar la manera de hablar auténticamente de fútbol, pero conectar a nivel cultural con personalidades, con jugadores nuestros que tienen relevancia para el público latino. Y también está la pasión, que es un poco distinta, la manera de narrar el partido”, declaró Tarré.

La actual mala racha del equipo no ha distraído al club de ganar nuevamente la Liga Premier, así como la nueva versión del Mundial de Clubes expandido. Tarré resaltó su importancia del Mundial de Clubes en su nueva modalidad para el Manchester City, al ser una competencia nueva y una oportunidad para jugar partidos relevantes en EE.UU.

Gloria Estefan muestra al Manchester City durante el sorteo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, el jueves 5 de diciembre de 2024, en Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell) (Rebecca Blackwell / Associated Press)

En el Mundial de Clubes 2025, Manchester City quedó en el Grupo G, junto al Wydad AC de Marruecos, Al Ain FC de Emiratos Árabes Unidos y la Juventus de Italia. El Manchester City debutará el 18 de junio ante el Wydad AC en Filadelfia, luego el 22 enfrentará al Al Ain FC en Atlanta y para cerrar la fase de grupos enfrentará al Juventus FC en Orlando el 26 de junio.

El Manchester City también ha hecho varios documentales sobre el equipo, y el más reciente, “Together: 4-In-A-Row” tiene contenido relacionado a la conquista de cuatro campeonatos seguidos, con acceso a material jamás antes visto de la temporada 2023-24. El documental tiene entrevistas exclusivas con Pep Guardiola, Rodri, actual Balón de Oro, así como el capitán Kyle Walker.

En cuanto a la pretemporada, el club planea seguir visitando EE.UU. cada dos años, alternando con mercados asiáticos. También, los lanzamientos de nuevos uniformes han sido un éxito, pues han sido muy bien recibidos por los aficionados y están ligados a colaboraciones culturales, como con Noel Gallagher, covocalista y compositor de la banda de rock Oasis.

El técnico del Manchester City Pep Guardiola levanta seis dedos con relación a los seis títulos que sumó con el equipo en la Liga Premier tras la derrota ante el Liverpool el domingo primero de diciembre del 2024.(AP Foto/Ian Hodgson) (Ian Hodgson / Associated Press)

“Utilizamos los uniformes también para recordar de dónde venimos, mostrar que estamos muy orgullosos de Manchester. Creemos que es una ciudad que es muy industrial, que ha pasado por momentos difíciles, pero también tiene una historia de música increíble. Entonces, este año, por ejemplo, estamos muy contentos con la colaboración que hemos hecho con Noel Gallagher para celebrar el 30 aniversario del álbum que fue el primer álbum de éxito de Oasis, que se llamaba Definitely Maybe”, declaró Tarré.

Finalmente, Tarré compartió su experiencia personal como mujer en un entorno predominantemente masculino, destacando cómo el mundo del fútbol está cambiando y ha tenido un aumento en la diversidad, tanto en género como en procedencia.

“Hay muchas más mujeres, mujeres jóvenes también, muy interesadas en el fútbol y de hecho, nosotros lo vemos a nivel de empleados en la empresa, está creciendo mucho la diversidad de procedencias, pero obviamente de género”, expresó Tarré. “Yo me siento muy cómoda, siempre he trabajado en entornos, podríamos decir, inicialmente, masculinos y siempre me han tratado muy bien y sigue siendo el caso aquí, así que muy contenta y muy honrada, pero también aportando una visión distinta”.