Roger Goodell explica cómo la NFL y los Rams trasladaron el partido de playoff a Arizona

La NFL abrirá un nuevo camino el lunes, un tipo de historia desgarradora que la liga nunca quiso hacer.

El partido de la primera ronda de los playoffs entre los Rams y los Minnesota Vikings, previsto inicialmente en el SoFi Stadium, se ha trasladado a Arizona debido a los incendios forestales de Los Ángeles. Es la primera vez que un desastre natural obliga a la NFL a trasladar un partido de postemporada a un lugar neutral.

En una entrevista exclusiva concedida el domingo a Los Angeles Times, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, detalló la coordinación de alto nivel necesaria para realizar el cambio -incluidos los equipos rivales que hacen todo lo posible para ayudarse mutuamente- sin dejar de centrarse en lo que es mucho más importante que un partido.

“El principio que nos ha guiado siempre ha sido el de no interferir ni hacer nada que pueda afectar negativamente a la seguridad pública”, declaró Goodell. “Asegúrate de que no estás restando recursos a los que responden”.

Trasladar un partido con tan poca antelación no es fácil. Los Cardinals enviaron dos de los aviones Boeing 777 del equipo a Los Ángeles para recoger al equipo de los Rams, al personal y a sus familias y llevarlos a Arizona. Los Rams también utilizaron su avión. El traslado incluyó a 355 personas, seis perros y dos gatos, todos ellos transportados en las 24 horas siguientes a la decisión de trasladar el partido.

Todo el equipo de los Rams fue transportado en camión 400 millas hasta Phoenix, llegando a las instalaciones de los Cardinals a las 12:30 a.m. del sábado. El personal de vídeo, informática y entrenamiento deportivo de ambos equipos trabajó en tándem durante toda la noche para preparar las instalaciones para las reuniones y entrenamientos de los Rams.

Los Cardinals vaciaron su vestuario para hacer sitio a sus invitados, vaciando 74 taquillas de jugadores y cargándolas con equipamiento de los Rams. Por ejemplo, el quarterback de los Rams, Matthew Stafford, está utilizando la taquilla de su homólogo de los Cardinals, Kyler Murray.

“Queríamos hacer todo lo posible para que fuera lo más fluido posible cuando nuestros jugadores entraran”, dijo el presidente de los Rams, Kevin Demoff. “Un saludo al personal de operaciones de los Cardinals por ayudar a hacerlo posible”.

Hubo mucho más. Hubo que transformar el campo del State Farm en algo que resultara familiar a los Rams, a pesar de que el estadio es rojo Cardinal de arriba abajo.

El himno nacional se interpreta antes de un partido entre los Rams y los Arizona Cardinals en el State Farm Stadium en septiembre. El partido de playoffs de la NFC entre los Rams y los Vikings se jugará el lunes en el State Farm Stadium. (Christian Petersen / Getty Images)

Para conseguirlo, el responsable del césped de los Cardinals, Andy Levy, dispuso 200 galones de pintura en azul real y amarillo sol de los Rams para adornar el campo y las zonas de anotación.En la zona de anotación norte se lee «Los Angeles» y en la sur «Rams», con el logotipo del equipo en el centro del campo. Las plantillas se enviaron desde Los Ángeles.

Tampoco es que esos colores tan característicos estén disponibles en Home Depot. Fueron conducidas 1.500 millas desde World Class Paints en Leland, Mississippi, y llegaron el sábado por la mañana.

“Lo veréis el lunes por la noche”, dijo Goodell. “Va a parecer un partido en casa de los Rams. El campo estará marcado; muchas de las marcas serán lo que esperamos que sean marcas inspiradoras y poderosas. Queremos asegurarnos de que estamos reconociendo que la gente está pasando por momentos tan difíciles en Los Ángeles, y queremos dar las gracias a los primeros en responder”.

Los partidos de temporada regular ya se han trasladado a la sede de los Cardinals en otras ocasiones, tanto por los incendios forestales como por la pandemia de COVID-19. Pero un partido de postemporada es diferente. Pero un partido de postemporada es diferente, en parte porque los equipos luchan toda la temporada para asegurarse la ventaja de jugar en casa en los playoffs. Los Rams la consolidaron al ganar la NFC Oeste, casualmente al vencer a los Cardinals en la Semana 17.

De los cinco partidos de postemporada jugados hasta ahora, los Washington Commanders son el único equipo visitante que ha salido victorioso.

“Hablar de un partido de fútbol y de los retos que supone trasladarlo suena trillado”, dijo Demoff. “Estamos hablando de un partido de fútbol cuando miles de personas han perdido sus hogares.Casi te sientes culpable por tener algo en lo que trabajar, por tener la capacidad de disponer de todos estos recursos para evacuar cuando tanta gente recibe un aviso, tiene que huir y no puede volver a casa nunca más. Esa yuxtaposición no se nos escapa a ninguno”.

No obstante, el partido se jugará, y Demoff calificó la distracción de trasladar toda una operación -incluidos jugadores, entrenadores, familias y aficionados- de una ciudad a otra como “un oasis en medio de tanto horror”.

Los Rams organizaron autobuses, incluidos algunos alquilados por Kelly Stafford, esposa de su quarterback, para transportar a casi 2.000 aficionados desde SoFi hasta State Farm.

Demoff dijo que el propietario de los Rams, Stan Kroenke, no ha reparado en gastos para facilitar un traslado sin problemas, y que los Vikings han dicho: “Sólo dinos dónde ir y cómo podemos ayudar”.

(Mark J. Terrill / Associated Press)

“Se podía oír en sus voces que, aunque heroicos, estaban devastados. El dolor y la angustia por lo que estaban pasando”. — Kevin Demoff, presidente de los Rams, sobre la reunión del equipo con las autoridades de seguridad pública

Aunque la situación horriblemente trágica y aún en evolución en Los Ángeles no tiene precedentes, los Rams tienen algo así como un plan para organizar un juego con poca antelación. En 2018, un partido de lunes por la noche entre los Rams y los Kansas City Chiefs se trasladó en el último minuto al Coliseum debido a las malas condiciones del campo en la Ciudad de México, que iba a albergar el partido.

Ese traslado se produjo tras los incendios forestales de California y un tiroteo masivo en Thousand Oaks. Las gradas se llenaron de socorristas, que fueron invitados de los Rams, y el partido -un duelo entre los quarterbacks Jared Goff y Patrick Mahomes- resultó ser uno de los más emocionantes de la historia del club, con victoria de los Rams por 54-51.

“Recuerdo el poder de ese juego, ese momento, honrando a los primeros en responder», dijo Demoff. «De ver a la gente llevar sus sombreros del LAFD. Nunca lo olvidaré. Es uno de mis momentos de mayor orgullo como angelino”.

Aunque es de la costa este, Goodell tiene una relación especial con Los Ángeles. Devolver dos franquicias al segundo mercado más grande del país es uno de los logros más notables de sus casi dos décadas como comisionado. Y antes de conseguir el puesto más poderoso del deporte, fue el lugarteniente del ex comisionado Paul Tagliabue, quien le nombró enviado de la liga a Los Ángeles.

“Es difícil ver la pérdida, el miedo y el sufrimiento”, dijo Goodell. “Se te parte el corazón por todos y rezas por todos. Siempre quieres hacer algo, ¿qué puedes hacer para ayudar? Ahí es donde está mucha gente, intentando encontrar alguna forma de ayudar”.

El primer movimiento fue quitarse de en medio. En un principio, los Rams esperaban mantener el partido en Inglewood, y trabajaron en vías paralelas con la NFL en caso de que el acontecimiento tuviera lugar en el SoFi Stadium o en el State Farm Stadium.

Existe un plan de contingencia y un estadio alternativo de la NFL para cada partido programado, aunque el traslado de partidos es extremadamente raro. En 2003, un partido de lunes por la noche entre los Chargers y los Miami Dolphins se trasladó al Sun Devil Stadium de Tempe, Arizona, debido a los incendios forestales de San Diego. De nuevo, en 2007, los incendios forestales en San Diego llevaron a los Chargers a preparar un partido en las instalaciones de entrenamiento de los Cardinals en Tempe.

En 2020, en medio de la pandemia, los 49ers de San Francisco trasladaron sus operaciones a Arizona durante el último mes de la temporada cuando las autoridades de Santa Clara decretaron la prohibición de los deportes de contacto debido al creciente número de casos de COVID-19 en la zona.

Pero esta vez se trató de una operación de alta velocidad, en la que los Rams dispusieron de horas, y no de días y semanas, para tomar decisiones cruciales.Los directivos del equipo trabajaron en estrecha coordinación con la sede de la NFL en Nueva York y, en particular, con Dawn Aponte, administradora jefe de operaciones futbolísticas de la liga.

Los Rams, los Chargers, los Vikings y los Houston Texans, que recibieron a los Chargers en la primera ronda, donaron un millón de dólares cada uno a las labores de socorro. La NFL igualó la donación con un millón de dólares.

“Vamos a utilizar nuestra plataforma, espero, de una manera que sea poderosa e inspire a la gente a querer ayudar”, dijo Goodell. “Y eso irá mucho más allá de nuestros partidos”.

Cuando apoyamos algo, nuestras comunidades son importantes para nosotros, y la relación entre nuestros equipos y las comunidades es de vital importancia. Estaremos ahí para continuar ese esfuerzo mientras Los Ángeles se reconstruye».

Fue una casualidad que el partido se programara para el lunes por la noche, porque los Rams disponían de un día más para afrontar la situación y preparar al equipo para jugar.Los responsables del equipo pidieron a la liga el máximo tiempo posible para tomar la decisión sobre la sede, fijando el sábado por la mañana como fecha límite para tomar la decisión.

El jueves por la mañana, primer día de entrenamiento, los Rams confiaban en poder mantener el partido en Los Ángeles. Estaban teniendo dos llamadas diarias con los funcionarios de seguridad pública.

Vista aérea de los barrios destruidos por el incendio de Palisades. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Pero el jueves por la tarde, en una llamada en la que participaron Otto Benedict, que supervisa el campus SoFi, y un jefe de batallón de la policía de Los Ángeles, el tenor cambió.

“Por primera vez se oía algo en su voz”, dijo Demoff refiriéndose a los funcionarios públicos. “Básicamente dijeron que no estaban seguros de poder proporcionar los recursos para la noche del lunes. En el incendio de Palisades no iban a poder retirar personal. El incendio de Eaton, no podían. El incendio Hurst, que podría ser capaz de hacerlo. Pero también estaban preocupados por lo que podría suceder durante el fin de semana y el lunes, martes con vientos y nuevos incendios”.

“Se podía oír en sus voces que estaban, aunque heroicos, más que devastados. El dolor y la angustia por lo que estaban pasando”.

Fue entonces cuando los Rams dieron un giro de 180 grados. Había que trasladar el partido.

“Ninguna persona podía estar en esa llamada y pensar que continuar las conversaciones era la decisión correcta”, dijo Demoff. “Te sentías culpable incluso por tener la llamada, que eran 10 minutos que estaban tardando en hablar contigo que podrían haber estado haciendo otra cosa”.

Al colgar, Demoff llamó inmediatamente a la liga y dijo que no había razón para retrasarlo más. El partido se trasladaría a Arizona.

Otro reto importante fue resolver la venta de entradas. Sofi y State Farm tienen configuraciones completamente diferentes, por lo que no había un equivalente directo en Arizona a, por ejemplo, un asiento de club de nivel inferior en Los Ángeles. Además, los Rams utilizan Ticketmaster para distribuir sus entradas y los Cardinals SeatGeek y, en esencia, esos sistemas hablan idiomas distintos.

Los equipos de venta de entradas y marketing de los Rams y los Cardinals tuvieron que trabajar juntos para elaborar un plan y un manifiesto para crear un juego que no existía. Los abonados de los Rams se lanzaron a comprar entradas y el viernes se vendieron 52.000 localidades en las dos primeras horas. Al final del día se habían agotado todas las entradas, incluidas más de 90 suites y todos los asientos de lujo.

Los Cardinals consiguieron que unos 4.000 trabajadores se comprometieran el lunes por la noche -un día y una hora siempre difíciles- a trabajar en las concesiones, la seguridad y demás. El personal de entretenimiento de los equipos trabajó contra reloj para preparar todo el contenido de los videoboards y los activos digitales para que parecieran un partido de SoFi.

Los jugadores de los Rams y sus familias han ocupado uno de los complejos utilizados para las cuatro Super Bowls celebradas en Arizona, la más reciente hace dos años entre Filadelfia y Kansas City.

Los jugadores de los Rams y los Cardinals se reúnen para rezar después de un partido en el estadio SoFi el 28 de diciembre. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

“Tuvimos un buen día de entrenamiento el sábado”, dijo Demoff. “Los jugadores se sentían normales. Por primera vez esta semana, pudieron centrarse en el fútbol. Caminar por los pasillos del hotel y la gente está jugando al fútbol, los niños están corriendo alrededor”.

Es un breve respiro para una franquicia que tiene dos empleados que perdieron sus casas, y dos jugadores que vieron arder los incendios justo al borde de sus propiedades.

“Sé que habrá un momento, cuando terminen los playoffs, en que la adrenalina de pasar por esto se acabará”, dijo Demoff, nacido y criado en Los Ángeles. “Y el impacto de lo que ha sucedido probablemente caerá sobre nosotros como no lo ha hecho. Eso va a ser tremendamente duro. No creo que nadie en nuestra ciudad esté preparado para lo que puede llegar a ser la nueva normalidad”.

“Ahora mismo no hay forma de ayudar. Las zonas incendiadas son demasiado peligrosas. La Cruz Roja aún no sabe lo que necesita. Todo el mundo quiere hacer algo para ayudar. Nosotros, al menos, sabemos cómo podemos ayudar. Podemos montar el mejor espectáculo que podamos para distraer y unir a la ciudad durante tres horas”.