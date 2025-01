Aguirre admite que consideró renunciar como técnico de México

No es secreto Javier Aguirre llegó a la selección de México gracias a su excelente relación con Juan Carlos Rodríguez, el alto comisionado del fútbol mexicano que renunció a su cargo el mes pasado.

Aguirre reveló el miércoles que también consideró dimitir como seleccionador nacional tras la renuncia de Rodríguez. Al final, luego de charlar con los dirigentes, decidió seguir al frente del equipo mexicano que se prepara para el Mundial 2026 donde será anfitrión junto con Canadá y Estados Unidos.

“Se lo dije a Juan Carlos ‘yo me voy, no tengo problema, entiendo tus razones’, pero me dijo que no”, dijo Aguirre en una rueda de prensa en Porto Alegre, Brasil. “Después hablé con Duilio (Davino), Ivar (Sisniega) y Mikel (Arriola) y me han hablado a la cara y me han dicho que las cosas no cambiaban”.

Aguirre fue contratado en agosto pasado para relevar a Jaime Lozano, cesado luego de que México perdiera en la primera ronda de la Copa América.

El “Vasco” Aguirre dirigió a México en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y en Sudáfrica 2010. También es el entrenador mexicano con mejor trayectoria en el fútbol europeo, otrora estratega del Atlético de Madrid, Osasuna y Mallorca. Eso, aunado a la cercanía con Rodríguez le aseguraron el puesto.

“Está todo (el plan) diseñado hasta el 2026 y no ha cambiado ni una coma, la certidumbre es la misma”, agregó Aguirre. “Lo que me dijeron es que el apoyo es incondicional de parte de los dueños, que estemos tranquilos, que no quieren que perdamos tiempo”.

Pero esos mismos dueños, Davino y Sisniega le prometieron a Lozano que seguiría en el cargo hasta 2026 sin importar los resultados en la Copa América y lo cesaron una semana después de la eliminación.

“Estoy por cumplir 50 años en el fútbol, sé de reglas y códigos”, dijo Aguirre. “Sé de todo y casi todo”.

Aguirre por lo pronto no tiene competencias oficiales hasta el 20 de marzo cuando enfrente a Canadá en las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Los siguientes partidos de México serán hoy jueves ante el Internacional de Porto Alegre y el próximo martes ante River Plate en Buenos Aires.

Esos encuentros fueron solicitados por Aguirre a Rodríguez desde el año pasado y el plan fue aprobado e incluso se informó que la segunda fecha del Clausura se jugaría sin seleccionados. A pesar de eso, muchos equipos fueron renuentes a ceder jugadores.

“Si me tiene molesto que no esté especificado en qué consiste el apoyo. Sólo decía que se jugarían sin seleccionados, pero los clubes no tenían obligación a prestarte”, dijo Aguirre.

La negativa de los clubes provocó que la expedición de México a Sudamérica sea con un equipo plagado de jugadores juveniles, aunque todos con experiencia en primera división. Del cuadro que jugará el jueves, sólo el portero Raúl Rangel y el delantero Guillermo Martínez habían sido citados por el entrenador.

Aguirre dijo que tratará de sacarle provecho a los encuentros a ver si alguno de los jóvenes convocados a Sudamérica es capaz de entusiasmarlo con miras al Mundial 2026.

“No hay ningún improvisado y todos son jugadores de primera división que merecen oportunidad”, sostuvo Aguirre. “Necesito encontrar a 23 valientes para el 2026”.