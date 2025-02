San Diego promete ser competitivo en su primer año y ‘Chucky’ Lozano quiere volver al Tri

(Julio Cortez / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Hirving Lozano jugará su primer partido oficial en la MLS este domingo cuando enfrente al Galaxy de Los Ángeles, actual campeón de la liga y máximo ganador de títulos del fútbol estadounidense, a partir de las 4 p.m. hora del Pacífico en el Dignity Health Sports Park (Apple TV).

Dirigido por el director técnico Mikey Varas y el director deportivo Tyler Heaps, SDFC hará historia al convertirse en la 30ª franquicia de la MLS, debutando en la temporada número 30 de la liga.

“Va a ser espectacular esto, la gente está muy emocionada”, indicó Lozano, quien dijo que espera ver muchos compatriotas en las gradas jugando como local y en cada visita que el equipo tenga en Estados Unidos.

Anuncio

“Tenemos un proyecto que va a ser importante a nivel internacional”, declaró Lozano. El mundialista de Rusia 2018 y Qatar 2022 espera un camino difícil para San Diego en su campaña inaugural, pero destacó que tiene un equipo importante.

Además de su estrella Lozano, San Diego cuenta con el defensor Paddy McNair, de Irlanda del Norte, el argentino Franco Negri, el colombiano Andrés Reyes, el alemán Jasper Loffelsend, el noruego Heine Gikling Bruseth, el estadounidense Luca de la Torre, el ghanés Manu Duah, así como el panameño Aníbal Godoy. A ellos se les agrega el filandés Onni Valakari, el colombiano Tomás Ángel, y el ghanés Emmanuel Boateng, así como los daneses Marcus Ingvartsen y Anders Dreyer. La delantera también está reforzada por el estadounidense Alex Mighten y Anisse Saidi, de Túnez.

San Diego ya ha disputado tres partidos de pretemporada, en los que cayó por 3-1 ante New York City FC, perdió 3-0 ante Portland y goleó 6-0 al Red Bulls de Nueva York, subcampeón de la liga.

En el día de medios en San Diego, el exjugador de la liga holandesa recibió las esperadas preguntas sobre volver al Tri, con el cual brilló por su ausencia al no ser convocado para la Copa América 2024, entonces dirigido por Jaime Lozano. ‘Chucky’ dijo que estaba disponible para la selección, siempre y cuando lo convoquen.

El entonces entrenador interino de Estados Unidos Mikey Varas habla con un miembro de su personal en el encuentro amistoso ante Nueva Zelanda el martes 10 de septiembre del 2024. (AP Foto/Jeff Dean) (Jeff Dean / Associated Press)

“He tenido contacto con Rafa (Márquez) y (Javier) Aguirre y han sido pláticas muy bonitas y positivas, muy agradables. Ojalá que me den la oportunidad de estar en la selección”, expresó Lozano, de 29 años. “Ya que empiece el torneo van a ver mi nivel y cómo estoy. Seguramente han visto mis juegos de preparación, y yo me siento muy bien, de la mejor manera, me siento muy feliz aquí”.

México tiene sus compromisos en la Nations League de Concacaf en marzo, en el que tiene presión para ganar, pues nunca ha conquistado este torneo en sus tres años de existencia.

Por su parte, el director técnico de SDFC, Mikey Varas, dijo que su club se concentró en la pretemporada en tener una plantilla lista y saludable, y con un estilo de juego claro.

Hirving Lozano se limpia las lágrimas de los ojos durante una conferencia de prensa introductoria para Lozano y el nuevo equipo de fútbol de la MLS el jueves 13 de junio de 2024, en San Diego. (Gregory Bull / Associated Press)

“Es claro que hay áreas en las que tenemos que seguir trabajando, pero el equipo ha comprobado que puede ser competitivo”, indicó Varas, cuyo estilo de juego es “robusto”, con presión en la parte alta, buscando aprovechar espacios al contragolpe.

“Queremos ser un equipo que gane de forma sostenible”, expresó Varas. “Queremos jugar también un estilo atractivo. Es importante que reflejemos a la comunidad. San Diego es una ciudad muy creativa, pero también de gente muy trabajadora”.

Varas es un exentrenador del FC Dallas y ha sido entrenador asistente de la selección de Estados Unidos. El entrenador californiano también dirigió a la Sub-20 de EE.UU. a los cuartos de final del Mundial de esa categoría en 2023.

De la Torre, exjugador del Fulham de Inglaterra, el Heracles Almelo de Holanda y el Celta de Vigo de España, dijo que espera ser un jugador que contribuya con goles y asistencias.

San Diego celebrará su primer partido en casa cuando reciba a St. Louis City SC en el Snapdragon Stadium, con capacidad para 35,000 aficionados, el sábado, 1 de marzo, a las 7:30 p.m. Hora del Pacífico.

“Estoy esperando al partido en casa, ya conocí a muchos aficionados el otro día en un evento, y todo mundo está emocionado”, declaró De la Torre, nacido en San Diego hace 26 años. “El jugar aquí es algo que me motiva mucho”.