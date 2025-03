Hamilton descarta tensión con Ferrari tras excesiva comunicación por radio

SHANGHÁI (AP) — Lewis Hamilton negó que haya frustración con el ingeniero de carrera de Ferrari, Ricciardo Adami, a pesar de que frecuentemente interrumpió las conversaciones innecesarias por radio entre ellos en el Gran Premio de Australia.

“Todos reaccionaron de manera exagerada”, manifestó Hamilton el jueves.

Hamilton tuvo un fin de semana para el olvido en su debut con Ferrari en Melbourne la semana pasada, después de clasificarse en el octavo lugar y terminar décimo, rescatando un punto. El resultado silenció el ruido de la pretemporada que tenía a la escudería del Cavallino Rampante como un posible rival de McLaren.

El piloto británico desestimó los rumores de que estaba más molesto por las operaciones del equipo en el Albert Park, incluyendo una estrategia que le costó una posible victoria y que llevó a una reprimenda airada por radio. Esto se sumó a las conversaciones innecesarias por radio de su ingeniero de carrera y que el siete veces campeón mundial tuvo que rechazar.

Anuncio

“Fui muy educado en cómo lo sugerí. Le decía: ‘Déjamelo a mí, por favor’”, comentó Hamilton. “No estaba maldiciendo. Simplemente, en ese momento estaba realmente luchando con el auto y necesitaba concentrarme completamente en al menos un par de cosas”.

Hamilton respaldó a Adami, quien anteriormente trabajó con Carlos Sainz Jr., ahora en Williams, y con el retirado Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial, al indicar que todo lo que se necesitaba era una charla constructiva después de la carrera.

“Después fue como, ‘escucha hermano, no necesito esa información, pero si quieres darla este es el lugar donde me gustaría hacerlo. Así es como me siento en el auto y en estos puntos, esto es lo que necesito y no necesito la información’”.

“De eso se trata. No hay problemas en ello. Se hace con una sonrisa, y seguimos adelante”, añadió.

Agregó que sus recientes conversaciones por radio palidecen en comparación con las de sus rivales en F1, incluyendo a Red Bull entre Max Verstappen y su ingeniero Gianpiero Lambiase. “Ve y escucha las llamadas por radio con otros y sus ingenieros — mucho peor”, dijo Hamilton.

“La conversación que Max tiene con un ingeniero a lo largo de los años, el abuso que ha soportado el pobre tipo y nunca escribes sobre eso, pero escribiste sobre la más pequeña discusión que tuve con el mío”, indicó.

Hamilton se tomó con calma los contratiempos.

“No fue la carrera que queríamos, pero no es el momento de tirar los juguetes del carrito, así es como es”, dijo.

“Una pequeña cosa podría haber hecho una gran diferencia en el resultado, pero seguimos adelante”, remarcó. “Todos siguen motivados. Todos están aquí con la cabeza en alto y creo que la energía sigue siendo buena en el garaje, así que no estamos definidos por esa única carrera”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.