Tras derrota de EEUU, su técnico Pochettino afirma: ‘Tendremos la posibilidad de ganar el Mundial’

(Mary Schwalm / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

Una tercera derrota consecutiva no impidió que Mauricio Pochettino pensara en grande.

“Necesitamos creer. Necesitamos competir como hoy y seguro que vamos a tener la posibilidad de ganar la Copa del Mundo”, aseveró el entrenador de Estados Unidos, que hilvanó su tercer tropiezo.

Los locales desperdiciaron una ventaja temprana y sucumbieron 2-1 ante Turquía el sábado en un encuentro amistoso.

Jack McGlynn anotó a los 59 segundos para Estados Unidos, que careció de muchos de sus jugadores habituales en un duelo en que Pochettino decidió renovar su plantilla tras una actuación desastrosa en la fase final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en marzo.

Anuncio

Turquía aprovechó una catástrofe defensiva cuando Arda Güler y Kerem Aktürkoğlu anotaron en un lapso de dos minutos y 20 segundos a mitad del primer tiempo.

Aunque Estados Unidos tuvo un 60% de posesión y superó a Turquía en tiros por 13-11, cayó a un registro de cinco victorias y cuatro reveses bajo el mando de Pochettino, quien asumió el cargo después de que la eliminación en la primera ronda de la Copa América del año pasado llevó a que la Federación destituyera al entrenador Gregg Berhalter.

Por segunda vez en un año, los estadounidenses han hilvanado tres derrotas.

“No se trata de buscar culpables ni poner excusas. Se trata de prepararse para dar lo mejor. ¿Quién puede decir que hoy mostramos falta de algo?”, preguntó el estratega argentino. “Creo que todos coinciden en que el equipo mostró lo que debía mostrar. Si el rival fue mejor, tuvo suerte o cometimos errores, eso forma parte del juego. Pero jugando así, ganaremos la mayoría de nuestros partidos”.

Al frente de una selección que no ha llegado a las semifinales de la Copa del Mundo desde 1930 ni a los cuartos de final desde 2022, Pochettino cambió a ocho titulares del encuentro de la Liga de Naciones que terminó en derrota ante Canadá en marzo y mantuvo sólo al lateral izquierdo Max Arfsten, al extremo Diego Luna y al delantero Patrick Agyemang.

“Algunos chicos están entrando y no están pensando dos veces en enfrentarse a alguien. No es jugar a lo seguro, sino arriesgarnos e intentar ir tras esto”, dijo el mediocampista Tyler Adams, quien ingresó al inicio del segundo tiempo. “Creo que tener caras nuevas, chicos que no tienen miedo, jóvenes, eso nos va a ayudar”.

Con un año por delante antes de ser coanfitrión de la Copa del Mundo, Estados Unidos juega contra Suiza el martes en Nashville, Tennessee, en otro amistoso.

El 15 de junio, abre la Copa Oro de la CONCACAF contra Trinidad y Tobago.

“Estoy muy triste porque este grupo está trabajando muy duro y merecía un mejor resultado hoy”, dijo Pochettino. “Si nos enfocamos sólo en el rendimiento, creo que lo hicimos muy bien. Ahora podemos concentrarnos en cómo mejorar y en las situaciones de juego”.

El defensor Alex Freeman, joven de 20 años e hijo del exreceptor All-Pro de la NFL Antonio Freeman, debutó con Estados Unidos. Matt Freese, titular en el New York City FC de la Major League Soccer, apareció por primera vez en la portería. Matt Turner, el titular habitual desde 2022, no había jugado para Crystal Palace después del uno de marzo.

A los 65 minutos, el mediocampista Quinn Sullivan y el defensor Nathan Harriel debutaron como sustitutos.

McGlynn anotó tras recibir un pase de Malik Tilman, dar varios toques y definir con un tremendo zurdazo combado desde los linderos del área a segundo palo. Fue su segundo gol en cinco apariciones internacionales.

Asimismo, fue el gol más temprano de Estados Unidos desde que Shaq Moore anotó a los 20 segundos contra Canadá durante la Copa Oro 2021.

Turquía empató a los 24 minutos, con un craso error estadounidense. Freese tocó el balón hacia Johnny Cardoso, quien intentó enviar un pase desde su área.

En vez de ello, le estrelló el balón a Güler en una pierna. El esférico rebotó fuera del alcance de Freese, y Güler se acreditó su quinto tanto internacioinal.

A los 27, Miles Robinson intentó alejar el disparo de Oğuz Aydın y el balón fue hacia Aktürkoğlu, quien remató de primera. Otro rebote condenó a Freese para que el atacante turco se acreditara su duodécimo gol internacional y su sexto en ocho partidos.

“De los goles que recibimos, eso creó un gran desorden en el equipo”, dijo Pochettino.