Evento en Los Ángeles promueve el talento latino en puestos claves en los deportes

La segunda edición anual de los premios Latinos in Sports Awards, que es un evento exclusivo dedicado a honrar a los líderes y pioneros latinos en la industria del deporte, se llevó a cabo en la Universidad de Loyola Marymount el pasado 14 de marzo.

Entre los homenajeados de la noche destacó Becky G, quien recibió el premio Pionera por su impacto en el fútbol y su rol como propietaria de Angel City FC. Pero detrás de este evento, hay una visión aún más grande, impulsada por Xavier Gutiérrez, quien fue el primer CEO latino en la NHL con los desaparecidos Coyotes de Arizona.

“Este ha sido un proyecto de pasión para mí desde que fui anunciado como el primer CEO latino en la historia de la NHL hace casi cinco años”, compartió Gutiérrez en una conversación con el LA Times en Español. “En ese momento, me di cuenta de que era el único latino entre 153 equipos profesionales masculinos en Estados Unidos y Canadá. Me propuse asegurarme de que no fuera el último y de abrir las puertas para que más latinos llegaran a posiciones de liderazgo”.

Desde entonces, Gutiérrez ha trabajado para visibilizar el impacto de los latinos en el deporte y crear oportunidades para que más voces latinas sean escuchadas. En 2024, junto con su amigo Pedro Guerrero, lanzó Latinos in Sports (LiS), una plataforma diseñada para elevar el perfil de los latinos en la industria y crear redes de apoyo.

“Queríamos un espacio donde no solo celebráramos a quienes ya están marcando la diferencia, sino que también sirviera como trampolín para atraer y desarrollar talento latino en el deporte”, explicó.

El evento en Los Ángeles no solo celebró los logros de individuos destacados, sino que también sirvió como plataforma para anunciar el lanzamiento de un programa de estudios deportivos en conjunto con su departamento de estudios latinos. “Será uno de los primeros en su tipo, combinando el análisis del deporte con la perspectiva de la comunidad latina”.

Además de Becky G, el evento contó con la presencia de ejecutivos de alto nivel de equipos como los Rams, Chargers y LAFC, así como líderes de empresas deportivas y de entretenimiento.

“Mucha gente no se da cuenta de cuántos latinos ya están en estas posiciones, pero no han sido visibilizados”, comentó Gutiérrez. “Se trata de darles el reconocimiento que merecen y de destacar el papel fundamental que juegan en el crecimiento de la industria deportiva”.

A pesar del progreso logrado, Gutiérrez reconoce que aún queda mucho por hacer.

“Mi propia trayectoria es una prueba de que hay más oportunidades que antes, pero también de que aún estamos subrepresentados en los niveles más altos”, señaló. “Cuando asumí el liderazgo en los Coyotes de Arizona, fui muy intencional en construir un equipo diverso. El 50% de mi staff era femenino. Contraté a la primera directora de mercadeo latina en la historia de la NHL y a la primera directora de operaciones latina en todos los deportes profesionales de alto nivel”.

Más allá de la representación dentro de las oficinas de los equipos, Gutiérrez enfatiza la importancia de involucrar a los latinos en todos los aspectos de la industria.

“Cuando llegué a la NHL, me preguntaban si los latinos podrían interesarse en el hockey. Pero la realidad es que ya lo hacían. Los Kings son un gran ejemplo de una base de fanáticos latinos apasionados”, explicó. “El futuro del deporte en Estados Unidos es joven, diverso y digitalmente conectado, y los latinos son el motor de ese crecimiento”.

Gutiérrez ha enfrentado desafíos significativos a lo largo de su carrera, incluyendo la venta y reubicación de los Coyotes a Utah, una experiencia que describe como “muy decepcionante, pero llena de aprendizajes”. A solo un par de meses de haberse instalado como el mandamás de la franquicia, todas sus operaciones se vieron afectadas debido a la emergencia mundial de COVID-19.

Sin embargo, sigue comprometido con el poder del deporte para generar impacto. “El deporte tiene la capacidad de transformar comunidades, de impulsar la economía y de moldear la cultura”, afirmó. “Eso es lo que quiero seguir haciendo con LiS y con mi nueva empresa, Impact X Sports, que busca asociarse con fondos de inversión para desarrollar estrategias innovadoras en la industria”.

“Los latinos son esenciales para el futuro del deporte. No se trata solo de lo que es justo, sino de lo que es necesario para el crecimiento de la industria. Las grandes ligas y equipos lo saben, y estamos aquí para asegurarnos de que la conversación no solo continúe, sino que genere un verdadero cambio”.