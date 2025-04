Álvarez busca un toque mexicano en sus comidas antes de su pelea en Arabia Saudí contra Scull

Canelo Álvarez sabe que pelear en el Oriente Medio por primera vez implica cambios en su rutina. Sin embargo, la comida no será uno de ellos.

El boxeador mexicano dijo el viernes que llevará solo chiles mexicanos a Riad, Arabia Saudí, para darle sabor a sus comidas habituales antes de su pelea por el título contra William Scull por la corona indiscutida de peso supermediano el tres de mayo.

La estricta dieta de Álvarez en la preparación para una pelea incluye pollo, bistecs y pescado, todo mezclado con verduras. Pero él cree que sabrá más a casa con un poco de sabor mexicano.

“Hablando de comida soy una persona que se adapta bien a lo que haya, no soy de las personas que dicen me llevo esto porque allá a dónde vas quizá no lo encuentras”, dijo Álvarez en una videollamada. “Pero lo que si pienso llevarse son unos chiles de árbol (un chile rojo largo con sabor picante) para asar y que le den un mejor sabor a mi comida”.

Álvarez, de 34 años, campeón mundial en cuatro categorías y unificado en tres de ellas, ostenta los títulos de la AMB, CMB y OMB en la división de las 168 libras. Fue despojado del cinturón de la FIB en julio pasado cuando se negó a hacer una defensa obligatoria contra Scull. Había poseído ese título desde noviembre de 2021 cuando derrotó a Caleb Plant.

Scull, quien nació en Cuba, ganó el cinturón vacante al vencer a Vladimir Shishkin por decisión unánime en octubre pasado.

Álvarez (62-2-2, 39 nocauts) es el favorito indiscutible contra Scull (23-0, nueve nocatus).

“Siempre había soñado pelear en otros países, ahora me toca Arabia Saudí y eso me motiva, es algo que siempre quise hacer y me toca ante el campeón de la FIB que tiene un estilo complicado, pero a estas alturas de mi carrera he peleado con todos los estilos y me tengo que adaptar”.

“Es una pelea muy importante para mí porque quiero ser nuevamente el indiscutido en este peso. Algo importante para mí a estas alturas de mi carrera”, agregó.

Los expertos dicen que su pelea es un trampolín para que Álvarez se enfrente a Terence Crawford en septiembre. Antes de Scull, hubo rumores de una pelea contra Jake Paul.

Crawford, de 37 años (40-0, 31 nocauts), debutó en las 154 libras en agosto al vencer a Israil Madrimov y necesitará subir dos categorías de peso más para enfrentarse a Álvarez.

“No hay nada con Crawford, es algo que está a la mano y lo que todos quieren, pero por ahora pienso sólo en Scull”, aseguró Álvarez. “No hay nada firmado con Crawford y debo concentrarme en Scull”.

Álvarez viajará a Riad tres semanas antes de la pelea para adaptarse a un huso horario diferente. También planea correr por la noche en lugar de por las mañanas para intentar evitar lo peor del calor.

“Cuando peleo en Las Vegas usualmente llego una semana antes y no es tan complicado como será ahora, con el horario diferente y el clima, pero estaremos listos”.