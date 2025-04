Seth Rollins derrota a Roman Reigns y CM Punk con ayuda de Paul Heyman en Noche 1 de WrestleMania 41

(Charles Krupa / Associated Press)

Las Vegas, una ciudad acostumbrada a los espectáculos grandiosos, fue sede este sábado de la primera noche del evento más importante de la lucha libre a nivel mundial.

Más de 60,000 aficionados abarrotaron la casa de los Raiders de la NFL, el Allegiant Stadium, para la parte inicial de WrestleMania 41 de WWE.

El combate estelar fue un estruendoso choque de trenes. Tres de las más grandes estrellas de WWE en este momento—Roman Reigns, CM Punk y Seth Rollins—se vieron en una lucha triangular en donde no había títulos de por medio, solo el odio.

Rollins se llevó la victoria por la cuenta de tres gracias a la ayuda de Paul Heyman.

CM Punk tuvo la entrada al ring más espectacular de la velada, para la que fue la primera lucha estelar en una WrestleMania en su carrera. Fue encaminado por la banda americana de rock Living Colour, que tocó su popular tema “Cult of Personality”. El estadio entero cantó.

La trama principal de este duelo en la antesala fue el papel protagónico del mánager Heyman, quien se volvió a alinear con CM Punk para pagarle un favor, tras ser el consejero de Roman Reigns por más de cuatro años.

Al inicio, las acciones se desarrollaron fuera del ring. Rollins y CM Punk se dieron repetidamente con un bote de basura. Reigns luego intervino y dominó a ambos, llevando la pelea al ring. En el siguiente tramo, el trío intercambió castigos e impactos repetidamente con la velocidad de un pistón.

Rollins produjo el primer toque de espaldas significativo. Sacó a CM Punk del ring e impactó a Reigns con su acostumbrado pisotón sobre la nuca. El excampeón indiscutido libró la cuenta de tres.

Se darían más toques de espaldas tras fuertes impactos, pero cada uno mostró tenacidad y aguante.

Reigns se apoderaría de las acciones al azotar a CM Punk y Rollins con sucesivos bombazos sobre la mesa de los narradores.

Ambos se recuperaron, pero en el ring Reigns trató de someterlos con guillotinas frontales. CM Punk y Rollins lograron revertirlas.

Luego, en una secuencia de locura, CM Punk trató de aplicarle el GTS a Rollins; sin embargo, Reigns lo derribó con un Spear. Con Reigns levantándose de la lona, Rollins le dio otro pisotón en la nuca.

En el desenlace, Heyman hizo de las suyas. Primero traicionó a CM Punk con un golpe bajo para ponerse del lado de Reigns nuevamente. Luego, traicionó al propio Reigns con otro golpe bajo. Heyman le dio una silla a Rollins, quien impactó a Reigns con ella antes de finiquitarlo con un pisotón sobre la nuca.

Stratton retiene, Rey Fénix pierde y Uso se consagra

En la lucha coestelar, la nueva sensación de WWE, Tiffany Stratton, retuvo su campeonato de mujeres ante la icónica Charlotte Flair, por la cuenta de tres.

Ambas rubias calentaron la antesala de la contienda, lanzándose insultos bastante personales y con ataques fuera del ring. Como era de esperarse, la contienda fue una riña de alarido con golpes fuertes y azotones bárbaros. En el desenlace, Stratton salió airosa al conectar su vistoso mortal desde la tercera cuerda. Había intentado el movimiento más temprano, pero Flair la recibió con las rodillas hacia arriba.

En otra de las contiendas destacadas del día, en su debut en WrestleMania, la estrella mexicana Rey Fénix perdió ante el también enmascarado El Grande Americano por la cuenta de tres.

Este último, en realidad, es el luchador Chad Gable, quien representó a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la lucha grecorromana y hace el personaje a manera de broma.

El miembro del Salón de la Fama de WWE, Rey Mysterio, originalmente estaba programado para enfrentar a El Grande Americano; sin embargo, el originario del área fronteriza de San Diego/Tijuana no pudo competir debido a una lesión de rodilla que sufrió el viernes en el programa SmackDown.

Las cosas empezaron mal para El Grande Americano. Antes de la lucha, encaró a la estrella de la empresa mexicana AAA, El Hijo del Vikingo, quien estaba en primera fila, y se llevó una patada al rostro. El Hijo del Vikingo estaba presente porque, en la tarde, WWE y su compañía madre, TKO, dieron un bombazo al anunciar la adquisición de AAA.

Fue una lucha en la cual ambos lucieron sus dotes técnicos y acrobáticos. Hubo varios toques de espaldas. El Grande Americano se llevó la victoria tras ponerse una placa metálica debajo de la máscara nuevamente e impactar a Rey Fénix con un tope letal. Después del campanazo final, El Hijo del Vikingo subió al ring a auxiliar a su compatriota.

La velada empezó con una gran sorpresa. El consentido de la afición, Jey Uso, venció a Gunther para adjudicarse el campeonato de peso pesado de WWE. Es el título de mayor prestigio que Uso ha ganado en sus cerca de 20 años de carrera. El luchador de origen samoano hizo su llegada habitual al cuadrilátero navegando entre el mar de aficionados en las gradas del estadio.

La acción fue metódica; Uso contrarrestó la mayor fortaleza de Gunther usando sus propios castigos en contra de él. Uso terminó la contienda sometiendo al “General del Ring” con su propia dormilona. Los cánticos resonantes de la frase insignia de Uso, “Yeet”, por parte de la afición, engalanaron la celebración de campeonato.

En más resultados, The New Day derrotó a The Viking Raiders para llevarse los campeonatos Mundiales de Pareja. Jade Cargill se vengó de Naomi, quien la atacó misteriosamente en enero y la puso fuera de acción por un par de meses. Y en una contienda por el título de Estados Unidos, Jacob Fatu despojó a LA Knight.

La Noche 2 de WrestleMania 41 se celebrará en el mismo escenario el domingo. Estará en acción la estrella mexicana Penta; luchará en una cuadrangular ante Bron Breakker, Dominik Mysterio y Finn Bálor por el título Intercontinental de WWE. Y en la contienda estelar de todo el fin de semana, Cody Rhodes defenderá su campeonato Indiscutido de WWE contra el legendario John Cena.