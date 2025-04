Arnold Barboza Jr. va por la pelea de su vida ante Teófimo López en Times Square

En pleno corazón de Times Square, Arnold Barboza Jr. se dice listo para el momento que ha esperado durante toda su carrera: enfrentar a un rival de la categoría de Teófimo López (21-1, 13 KOs) y probar que pertenece bajo las luminarias.

El combate de este viernes, 2 de mayo, será por el campeonato mundial superligero de la OMB en el histórico Madison Square Garden (5 p.m. PT, DAZN PPV).

“Esta es la pelea más importante de mi vida. Es la que puede cambiarlo todo”, dijo el invicto Barboza (32-0, 11 KOs) a LA Times en Español.

Anuncio

Barboza, quien es originario de Long Beach y criado en South El Monte, ha ido construyendo su carrera siempre en busca de oponentes de alto nivel. Recientemente, venció a Jack Catterall por decisión dividida en Manchester, obteniendo el título interino de la Organización Mundial de Boxeo. Anteriormente, derrotó a José Carlos Ramírez en una cartelera de la Temporada de Riad.

En noviembre de 2023, todo cambió para Barboza, pues la promotora Golden Boy Promotions, liderada por Óscar de la Hoya, anunció la incorporación a sus filas del mexicoamericano.

“Cuando yo estaba con Top Rank, hubo un momento en que tenían todos los peleadores en las 140 libras disponibles y no me pudieron dar una”, explicó Barboza. “Siempre quería estar con Golden Boy porque son de Los Ángeles. Me prometieron muchas peleas y pronto me dieron una con José Carlos Ramírez, Jack Catteral, con peleadores fuertes para agarrar esta nueva oportunidad ante Teófimo”.

La rivalidad entre Barboza y López ha escalado en las últimas semanas. Durante una conferencia de prensa en Los Ángeles en febrero, López abofeteó a Barboza tras un intercambio verbal, lo que generó un enfrentamiento que tuvo que ser controlado por seguridad.

Según Barboza, no todos entendieron el contexto de su acción, pues asegura no estar interesado en ser parte de situaciones como esa.

“Le tumbé el sombrero porque me pegó en la frente antes de todo eso. Quise que nos miráramos a los ojos”, dijo Barboza. “No fue con fuerza, pero sí, me dio el golpe con la mano abierta. Está bien, como dice él, es promoción”.

López decidió no ser parte del careo del 28 de abril cuando los peleadores llegaron a Nueva York.

Más allá del cuadrilátero, Barboza mantiene un fuerte vínculo con su comunidad. Planea abrir un gimnasio gratuito en South El Monte junto a su padre, quien también es su entrenador, para apoyar a los jóvenes de la zona.

“Es una ciudad que yo amo. Me hizo la persona que soy. Hay muchos boxeadores profesionales que salieron de ahí. Queremos abrir un gimnasio gratuito para los niños”, compartió Barboza. “También estamos haciendo muchas cosas como en Navidad y compré muchos regalos y di dinero a familias y pues hago cosas que a veces no salen en las noticias, pero hago mucho para la comunidad”.