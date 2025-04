Ellas mandan: en el Gran Premio de F1 en Miami, muchas ejecutivas ocupan papeles clave

Para el Gran Premio de Miami, alguien está a cargo de toda la planificación estratégica y el presupuesto. Otra persona supervisa la construcción de 163 estructuras temporales necesarias para un fin de semana de la Fórmula Uno. Alguien más diseña las áreas de asientos y lleva un registro de las necesidades de alimentos y bebidas. Otra persona se asegura de que los ricos y famosos tengan todo lo que necesitan y desean, desde la bebida adecuada hasta el tipo correcto de cojín decorativo.

Estos trabajos hacen que la carrera suceda.

Y en Miami, todos están a cargo de mujeres.

Es algo que el Gran Premio de Miami cree que distingue su carrera. En un deporte y un circuito aún dominados por hombres —no ha habido una mujer al volante en una carrera de F1 desde 1992— será difícil este fin de semana encontrar un elemento del evento que no esté supervisado por una mujer.

“Estoy tan orgullosa”, dijo Katharina Nowak, vicepresidenta de operaciones comerciales de la carrera de Miami. “La cantidad de talento, ya sea masculino o femenino, que tenemos en esa sala, simplemente te hace querer ser mejor. Cada día, nos esforzamos por continuar manteniendo el estándar en el que todos esperamos trabajar, lo que simplemente empuja a todos a ser mejores para los demás porque nadie quiere decepcionar a nadie”.

Las mujeres liderando el camino Hay hombres en la cabecera de los supervisores locales de la carrera: el propietario de los Dolphins de Miami, Stephen Ross, es dueño de la carrera, Tom Garfinkel es el socio gerente y Tyler Epp es el presidente de la carrera que tiene lugar en el campus del Hard Rock Stadium de los Dolphins. A partir de ahí, muchos otras funciones clave en Miami están ocupados por mujeres, incluyendo:

— Nowak —con solo 28 años— reporta a Epp como la segunda al mando de la carrera y supervisa todos los planes estratégicos, el presupuesto y 17 departamentos internos. También habla cuatro idiomas.

— Natalie Clark es la directora senior de operaciones de eventos, supervisando el proceso de construcción, carga y descarga, lo que significa que rastrea lo que cada camión trae al campus y a dónde va.

— Sydney McClain es la directora senior de eventos y alimentos y bebidas, lo que significa que crea prácticamente toda la experiencia del fanático en el campus de 100 hectáreas.

— Melanie Cabassol es vicepresidenta de hospitalidad y experiencias curadas, lo que significa que crea el ambiente para los clientes premium —una lista que en años anteriores ha incluido a personas como LeBron James, Patrick Mahomes, Elon Musk y Jeff Bezos.

“He trabajado en otros lugares antes, y no ha sido que estoy sentada alrededor de una mesa de conferencias y la mayoría de las mujeres están impulsando diferentes iniciativas dentro de este negocio”, dijo McClain. “Así que, es muy único. Es muy emocionante. Y creo que le debemos mucho a las líderes femeninas que han estado aquí, han estado en nuestros zapatos antes, y que han ayudado a allanar el camino para nosotras”.

El impacto de la carrera en Miami La carrera, ahora en su cuarto año, es parte de una serie diversa de eventos en el campus del Hard Rock. Es principalmente el hogar de los Dolphins, que tienen su instalación de entrenamiento adyacente al estadio. También alberga el fútbol americano universitario de los Miami Hurricanes, conciertos, fútbol —el Mundial de Clubes más tarde este año y la Copa del Mundo el próximo año tendrán algunos partidos allí— y el Abierto de Miami de tenis. La carrera de F1 por sí sola ha generado más de 1.000 millones en impacto económico en sus primeros tres años.

Las mujeres que lideran la carrera de Miami no están solas en sus campos. En F1, la directora comercial es Emily Prazer y, hasta finales del año pasado, Sacha Woodward Hill había estado allí durante casi 30 años como directora legal.

Pero Miami se destaca, dijo Susie Wolff, directora gerente de F1 Academy —la serie de desarrollo de carreras exclusivamente femenina.

“Creo que es algo de lo que todos podemos sentirnos bastante orgullosos, que el deporte ha cambiado de tal manera que ahora no se considera algo inusual”, dijo Wolff. “No lo veo como algo inusual. Creo que es un testimonio del progreso que hemos logrado”.

Cómo sucede en Miami Esta semana en Miami es el punto culminante de una preparación que precisó de las otras 51 semanas del calendario. Ocho meses de planificación, tres meses de ejecución del plan y luego un mes para todo realmente suceda.

Parte del trabajo de Clark, además de supervisar 245 estructuras de carpas y 110 generadores y 35 millas de infraestructura de plomería —todo temporal y oculto— también es trabajar con arquitectos y empresas de construcción que ejecutan lo que ella diseña para un plan.

“Creo que cuando era más joven en mi carrera, recibí un poco de, ‘¿Quién es ella? ¿Por qué está en la reunión? ¿Por qué tiene estos planos de construcción?’”, dijo Clark. “Y lo que sucede con el tiempo es que te escuchan hablar, tu confianza, y una vez que la gente entiende que eres una maestra en tu oficio, hay menos preguntas”.

Cabassol no deja nada al azar en su trabajo. Está a cargo de los espacios más lujosos del campus, el Palm Club, el Casa Tua Trackside Club y el 72 Club. Los planos originales de esos espacios fueron su visión. Cada vaso, cada botella de champán, cada elemento de esos espacios obtiene su aprobación.

Llaman a su grupo un “equipo de guante blanco”, servicio VIP para invitados VIP. Incluso gestiona una especie de camino secreto en el campus —Palm Alley, lo llaman, un camino bordeado de palmeras que deja a algunas de las personas más ricas del mundo a diez pies de la entrada. Dentro del club, hay las reglas más estrictas: no hay séquitos, no hay seguridad privada, solo el VIP y un invitado. No hay cámaras, no hay medios.

Cabassol y su grupo conocen los gustos y disgustos, qué tipo de comida, qué tipo de bebida, cada invitado querrá de antemano al tratar con los propios equipos de los VIP. Si hay un invitado del Palm Club que no le gusta otro invitado del Palm Club, incluso tienen un plan para mantener a esas personas alejadas entre sí. Todos deben disfrutar, sin importar qué.

Ella lo hace funcionar. También lo hacen Nowak, Clark, McClain y muchas otras.

“Lo que ha sucedido aquí es que han reunido a las personas adecuadas para crear, el equipo adecuado para ejecutar la visión”, dijo Cabassol. “Supongo que diría que estoy orgullosa de representar a las mujeres en este espacio, pero estoy aún más orgullosa de ser parte del equipo que reconoce y eleva el talento que trabaja colaborativamente en este entorno”.

