Montserrat Saldívar da triunfo al América sobre Chivas en feria de goles en Los Ángeles

La atacante Monserrat Angelique Saldivar ingresó en el segundo tiempo y anotó un golazo de tiro libre en tiempo de compensación para que el América Femenil venciera 4-3 a su similar de Chivas de Guadalajara el sábado por la noche en un partido amistoso muy atractivo en el BMO Stadium de Los Ángeles. América se fue arriba 2-0, pero las Chivas emparejaron el marcador, para luego volver a venir de atrás y empatar el partido 3-3.

Sin embargo, en una escapada del cuadro americanista, Salvídar cobró un tiro libre y definió con certeza para poner el 4-3 definitivo a favor de las subcampeonas de la Liga MX Femenil. Damaris Godínez, defensa de las Chivas, fue expulsada al cometer la falta en los linderos del área previa al gol.

Natalia Mauleón anotó al minuto 17, mientras que Irene Guerrero añadió el 2-0 para el América al 33. Sin embargo, las Chivas despertaron y descontaron por medio de Gabriela Valenzuela al 37, mientras que Viridiana Salazar empató el cotejo 2-2 antes de que finalizara el primer tiempo. En la segunda mitad, Mauleón puso 3-2, para que luego Salazar volviera a igualar el duelo 3-3. Las Chivas tuvieron para ganar el partido, pero Saldívar, quien había ingresado en el segundo tiempo por Scarlett Camberos, puso el 4-3 al 90.

El América venía de perder la final del Clausura Femenil 2025 en México al caer contra Pachuca por 3-2 en el marcador global. Las Águilas quedaron primeras en el torneo regular, mientras que Chivas fue sexta en la tabla.

El cotejo se disputó en la casa del LAFC y Angel City en Los Ángeles ante una asistencia de 8,672 aficionados.

Alineaciones:

Guadalajara: 1 Celeste Espino; 4 Kinberly Guzmán, 22 Karla Martínez (15 Isabela Esquivias al 59’), 3 Damaris Godínez (EXP al 94’); 26 Araceli Torres, 14 Joselyn De la Rosa (19 Daniela Delgado al 59’), 11 Yamile Franco, 9 Gabriela Valenzuela (18 Montserrat Hernández al 45+4’); 8 Carolina Jaramillo (AM al 8’), 30 Viridiana Salazar (10 Adriana Iturbide al 86’) y 24 Alicia Cervantes (C) (AM al 73’).

D.T. Antonio Contreras

América: 12 Itzel Velasco (1 Sandra Paños al 45’); 2 Jocelyn Orejel (7 Kiana Palacios al 45’), 15 Kimberly Rodríguez (3 Karina Rodríguez al 45’ (AM al 83’)), 16 Sabrina Enciso, 6 Noemí Granados; 5 Irene Guerrero (C) (18 Nancy Antonio al 45’), 44 Alondra Cabanillas (9 Priscila Da Silva al 59’), 17 Natalia Mauleón, 20 Nicolette Hernández (25 Jana Gutiérrez al 45’ (AM al 55’)); 14 Alexa Soto y 10 Scarlett Camberos (19 Montserrat Saldívar al 45’).

D.T. Ángel Villacampa