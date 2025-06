Bumpy Pitch FC conquista el TST 2025 con jugadores de Empire Strykers y gana el millón de dólares

Share via

Share via Close extra sharing options

Con un equipo cargado de talento proveniente de la Major Arena Soccer League (MASL), se proclamó campeón de la edición 2025 de The Soccer Tournament (TST) tras vencer 2-1 en una emocionante final al Pumas de Alabama el lunes y llevarse el premio de un millón de dólares.

En un desenlace inusual y emocionante, el duelo concluyó con solo dos jugadores por equipo sobre el terreno de juego, una consecuencia directa del singular formato 7v7 con “target score time”.

El “target score time” es una regla especial de TST que reemplaza el tiempo extra tradicional. Al finalizar los 40 minutos reglamentarios, se establece una meta de goles (target score) sumando uno más al marcador del equipo que va ganando. A partir de ahí, el partido continúa sin reloj hasta que un equipo alcance esa cifra. Además, cada tres minutos se reduce el número de jugadores en cancha, lo que puede llevar a situaciones tan extremas como un 2v2. El formato garantiza que todos los partidos terminen con un gol decisivo, aumentando el dramatismo y la intensidad en el cierre.

Anuncio

El título coronó una destacada actuación del arquero angelino Brandon Gómez, quien fue clave a lo largo del certamen y volvió a brillar en el momento más decisivo con una serie de intervenciones que mantuvieron con vida a los suyos. Gómez, al igual que otros cinco integrantes de BPFC, disputó la temporada 2024-25 de la MASL con los Empire Strykers, de Inland Empire.

Los miembros de Strykers que hicieron parte de BPFC fueron los defensores Momo Gueye y José González, los defensas-volantes Alan Pérez y Andy Reyes, y el delantero Mounir Alami, finalista al Novato del Año en la última campaña del circuito indoor. El entrenador de este equipo campeón fue Jimmy Nordberg, quien dirigió a Strykers y fue su vicepresidente ejecutivo. Nordberg fungió como gerente general de BPFC.

“Había muchísimas emociones. Cuando los jugadores salen, quieres tener el balón, pero también temes perderlo porque hay mucho espacio”, dijo Alami tras el encuentro. “Tuvimos la oportunidad de definir el partido, pero fallamos. Luego ellos tuvieron la oportunidad dos veces, pero perdieron el balón y lo volvieron a perder. Cuando se quedaron en el mano a mano con nuestro portero, pensé que todo estaba perdido. No podía creer que [José Antonio Medina Alvarado] no disparara. Fue el partido más loco que he jugado en mi vida”.

En un torneo que reunió a leyendas del fútbol mundial como Sergio Agüero, Luis Nani y Sebastián Giovinco, y que contó con más de 110 jugadores de la MASL, el talento estuvo muy evidenciado. De los seis equipos con presencia de jugadores de los Empire Strykers, cinco superaron la Fase de Grupos y accedieron a las etapas de eliminación directa.

Desde los primeros compases del encuentro, Gómez dejó claro que sería una figura determinante. Primero con una atajada abajo a la izquierda ante un disparo de José Mariano Amaro Ríos, luego conteniendo con todo el cuerpo un tiro desviado de José Antonio Medina Alvarado tras un tiro libre con efecto sorpresa.

En ataque, BPFC también generó peligro. Alami, en el minuto 13, sirvió un excelente centro desde la banda derecha que Christian Martínez Borja controló con clase antes de rematar cruzado. Sin embargo, el arquero de Pumas, Luis Diego Gómez Luna, respondió con una salvada providencial.

La intensidad no decayó, pues poco después, una combinación de tres toques rápidos por parte de Pumas dejó a Yajarmabet Canaan Moreno Higuera solo ante Gómez, quien achicó con valentía para evitar el tanto.

Tras el descanso, el BPFC desperdició una oportunidad clara en un tiro de esquina, y Pumas aprovechó el momento. Hugo Iván Rodríguez Abundiz le robó el balón a Reyes y asistió a Miguel Aldair Giorgana Hernández, quien definió con precisión para el 1-0 parcial.

Pumas rozó el segundo con un bombazo de Adrián González Sandoval desde larga distancia, pero el balón pasó apenas por encima del travesaño.

Con un gol en el marcador, el objetivo se fijó en dos goles según la regla del “target score”, lo que obligaba a Bumpy Pitch a marcar dos veces consecutivas. En tiempo extra, y con menos jugadores por bando, Gómez se sumó al ataque y obligó al arquero rival a intervenir con un disparo desde lejos.

Dos minutos más tarde, el mismo Gómez inició la jugada del empate. Sirvió a Borja, quien tocó y cedió a Charlie González. El exjugador de Ontario Fury se perfiló y, con gran visión, colocó un remate pegado al poste para igualar la contienda.

Pumas tuvo la gloria en sus pies en el minuto 16 del tiempo extra, cuando Medina Alvarado recibió un pase perfecto en el área, pero optó por no disparar. Esa indecisión pesaría caro.

Ya en el minuto 23 del tiempo extra, con solo dos jugadores por equipo, BPFC cobró rápido una reposición desde su mitad y encontró a Charlie González sin portero rival. El zurdazo tranquilo, colocado al poste derecho, desató la locura.