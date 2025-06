Angel City se opone a las redadas de inmigración mientras otros callan

¿Por qué son siempre las mujeres las primeras en hablar?

Es una pregunta retórica, por supuesto. Pero está basada en hechos, porque el poder de las mujeres es real.

Desde Juana de Arco hasta Cassidy Hutchinson, siempre que los hombres se han mostrado demasiado cautelosos, cobardes o complacientes para actuar, las mujeres han tenido el valor de hacer lo correcto. El último ejemplo de esta intrepidez femenina se produjo el sábado pasado, después de que los agentes federales de inmigración realizaran una serie de redadas en todo el sur del país, dirigidas a todos, desde niños en edad escolar hasta ancianos que asistían a la iglesia.

Pocas horas después de las primeras detenciones, Angel City, un club de fútbol femenino, se convirtió en la primera franquicia deportiva local en emitir un comunicado, reconociendo el “miedo y la incertidumbre” que habían provocado las redadas. Un día después, el LAFC, compañero del Angel City en el estadio BMO, emitió su propia declaración.

Eso fue hace una semana y media. Pero el Angel City no se detuvo ahí. Mientras el silencio colectivo de los Dodgers, los Galaxy, los Lakers, los Kings y otros equipos ha sido ensordecedor, Angel City se ha mostrado desafiante, vistiendo a sus jugadores y a su nuevo entrenador, Alexander Straus, con camisetas que rebautizan al equipo como “Immigrant City Football Club”. En la espalda se repetía seis veces el lema «Los Angeles Is For Everyone /Los Ángeles Es Para Todos».

“La declaración fue el principio”, dijo Chris Fajardo, vicepresidente de la comunidad de Angel City. “La declaración fue nuestra forma de asegurarnos de que nuestros aficionados, nuestros jugadores y nuestro personal se sintieran vistos en ese momento”.

“La siguiente pieza fue, creo, fiel a Ciudad Ángel. No sólo hablar por hablar, sino andar por andar”.

Angel City, la franquicia más valiosa de la historia de los deportes femeninos, ha seguido ese camino desde su lanzamiento hace cinco años con la ayuda de inversores de Hollywood de primera fila, como Natalie Portman, Eva Longoria, Jessica Chastain, America Ferrera y Jennifer Garner.

El entrenador del Angel City, Alexander Straus, luce una camiseta con la inscripción “Immigrant City Football Club” antes del partido del sábado.

Ha utilizado su riqueza y su plataforma única para proporcionar más de 2,3 millones de comidas y más de 33.000 horas de educación para jóvenes y adultos en todo el sur de California; para proporcionar equipamiento y personal para campamentos de fútbol para los hijos de los inmigrantes atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México; y para canalizar 4,1 millones de dólares a otros programas comunitarios en Los Ángeles.

Pero mientras que gran parte de eso ha sucedido en silencio, las acciones del sábado pasado fueron provocativas, audaces y públicas al tener lugar en una ciudad todavía sitiada por miles de tropas de la Guardia Nacional y cientos de marines estadounidenses.

“Siempre hablamos de que queríamos construir un club representativo de nuestra comunidad. Pero construimos un club en el que formamos parte de la comunidad”, afirma Julie Uhrman, cofundadora del equipo que ahora dirige como presidenta.

En momentos como éste, se trata de cómo utilizar nuestra plataforma para llamar la atención sobre lo que está sucediendo, para crear un sentimiento de comunidad y decirle a nuestra comunidad que estamos ahí para ellos”.

“Nuestros seguidores querían hacer más”, añadió Uhrman. “Y nosotros queríamos apoyarles”.

Así que Fajardo se puso en contacto con el personal y los seguidores del equipo. ¿Cómo sería el siguiente paso esta vez?

“Sabíamos que queríamos hacer camisetas, pero, ¿es éste el paso correcto?”. dijo Fajardo. “Además, hablemos de lenguaje. Tenía que resonar y tenía que ser algo que ellos sintieran que era verdad”.

“Y así fue como, a través de la conversación, llegamos al Club de Fútbol de la Ciudad de los Inmigrantes, y todo el mundo pertenece a Los Ángeles”.

Eso fue a última hora de la tarde del miércoles. Fajardo necesitaba más de 10.000 camisetas para repartir entre jugadores y aficionados el sábado por la mañana. Eso le llevó a Andrew Leigh, presidente de Jerry Leigh of California, un fabricante familiar de ropa con sede en Los Ángeles.

“Queríamos participar”, dijo Leigh. “Estas eran sin duda una prioridad, ya que creemos en la causa y en lo que representa Angel City”.

Sin embargo, esa primera tirada de camisetas fue sólo el principio. La empresa de Leigh ha hecho miles más para que el equipo las venda en su página web, y los beneficios netos se destinarán a Camino Immigration Services, ayudando a financiar lo que el equipo considera una necesidad acuciante.

La campaña ha calado hondo entre los jugadores, muchos de los cuales se sintieron atraídos al Angel City por el compromiso del club con el servicio a la comunidad y muchos de los cuales consideran este momento especialmente personal.

“Los padres de mi madre vinieron aquí desde China, y no fue fácil para ellos”, declaró la capitana Ali Riley al sitio web del equipo. “Tuvieron que buscarse la vida aquí. Mi padre es estadounidense de primera generación. Siendo de Los Ángeles, todo lo que hacemos, todo lo que jugamos, todo lo que comemos, ésta es una ciudad de inmigrantes.”

“Se siente tan incierto en este momento”, continuó, “pero mirar alrededor del estadio y ver estas camisetas por todas partes, es como si dijéramos: “este es nuestro hogar, sabemos quiénes somos y sabemos en qué creemos”.

También ha calado entre los aficionados.

“Es estupendo que hayan mostrado su apoyo y lo hayan puesto en práctica”, afirma Lauren Stribling, dramaturga de Santa Clarita y abonada del Angel City desde los inicios del club. “Realmente mostraron empatía por la comunidad a la que sirven.

Camisetas con la leyenda "Los Ángeles es para todos" en inglés y español se repartieron entre los aficionados antes del partido que el sábado enfrentó al equipo angelino con Carolina del Norte en el estadio BMO.



“Se ponen en pie. Me hace sentir orgulloso del equipo y me convierte en un aficionado más grande”.

Y hace que los Dodgers, los Galaxy y las demás franquicias del sur de California que han permanecido en silencio parezcan más pequeños. La misma noche en que Angel City daba un paso al frente, a siete millas de distancia los Dodgers volvían a dar un paso atrás, advirtiendo a la cantante Nezza, hija de inmigrantes dominicanos, que cantara “The Star-Spangled Banner” en inglés, no en español.

“No pensé que me encontraría con ningún tipo de “no”, especialmente porque estamos en Los Ángeles y con todo lo que está pasando”, dijo Nezza, cuyo verdadero nombre es Vanessa Hernández. “Simplemente sentí que tenía que hacerlo”.

Así que cantó en español. Claro que cantó en español.