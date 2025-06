¿Cuál será la canción del verano de 2025?

NUEVA YORK (AP) — ¿Qué hace que una canción sea un gran éxito del verano? ¿Es un tema pop de ritmo rápido? ¿Algo con un estribillo pegajoso? ¿Necesita incluir las palabras “verano”, “sol” o “California” en el título? ¿Cómo podría alguien intentar crear una canción del verano después de que el gran Brian Wilson de los Beach Boys las compusiera tan magistralmente?

Puede que dependa del ojo (bueno, del oído) del espectador, pero The Associated Press considera que la canción del verano es aquella que domina esos cálidos meses entre junio y agosto, el tipo que suena a todo volumen en los altavoces de los coches y en las barbacoas en la playa por igual. Y eso significa muchas cosas diferentes para muchos tipos de oyentes.

Así que aquí están las predicciones de AP para la canción del verano de 2025 en diferentes categorías, con ganadores anteriores como referencia.

Encuentra tu canción del verano y escucha nuestra lista en Spotify.

Canción del verano que inexplicablemente salió en enero: “NUEVAYoL”, Bad Bunny

Una canción del verano no tiene que llegar realmente en verano, ni siquiera en primavera. La historia ha demostrado esto una y otra vez, para que nadie olvide el éxito “drivers license” de Olivia Rodrigo a principios de 2021. Pero este verano, como todos los veranos, se trata de Bad Bunny. En su más reciente álbum, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Benito Antonio Martínez Ocasio extrae la rica historia musical de Puerto Rico y hace un híbrido con ella. Lo hace desde la misma apertura, “NUEVAYoL”, que samplea el éxito de salsa de 1975 de El Gran Combo, “Un verano en Nueva York”.

Campeona anterior: “Boy’s a Liar PT. 2”, PinkPantheress, Ice Spice (2023)

Canción del verano para los que están crónicamente en línea: “Tonight”, PinkPantheress

Un héroe de internet lanza otro gran éxito: “Tonight” de PinkPantheress es un buen momento innegable; su base de house se mezcla con voces hyperpop y un estribillo travieso. La cantautora británica de 24 años ha demostrado que tiene mucho más que ofrecer que unos pocos éxitos virales, pero sus grandes canciones que explotan en línea tienden a quedarse. Eso es más de lo que se puede decir de los ganadores anteriores en esta categoría.

Campeona anterior: “Million Dollar Baby”, Tommy Richman (2024)

Canción de ruptura del verano: “What Was That”, Lorde

El primer nuevo sencillo de Lorde en cuatro años recuerda el ingenioso synth-pop de su álbum de 2017 “Melodrama”, dejando de lado el desvío folk de 2021 “Solar Power”. “What Was That” es una revelación reservada, electropop introspectivo que examina de manera mesurada la disolución de una relación. Se siente bien, y mal, que es el punto.

Campeona anterior: “How Can You Mend a Broken Heart,” Bee Gees (1971)

Canción del verano para las chicas y todos los que las aman: “Gnarly”, KATSEYE

KATSEYE, el grupo global de chicas nacido de las técnicas de desarrollo del K-pop, son “Gnarly” (retorcidas) y les gustaría que tú también lo fueras. La canción es pop asimétrico con una cadencia de porristas y una extensa y costosa colocación de productos. Estás aquí por las chicas, o no.

Campeona anterior: “Bills, Bills, Bills”, Destiny’s Child (1999)

Canción para solteros listos para ligar este verano: “WASSUP”, Young Miko

El coqueteo es central en estos meses calurosos, no hay otra temporada que tenga un romance fugaz nombrado en su honor. La rapera puertorriqueña Young Miko lo sabe mejor que la mayoría, y su tema “WASSUP” trata sobre carisma, y no está de más que interpole “Lollipop” de Lil Wayne con Static Major y “Chulin Culin Chunfly” de Voltio con Residente.

Campeona anterior: “Buy U a Drank (Shawty Snappin’)”, T-Pain con Yung Joc (2007)

Canción del verano para quienes aman las baladas de chicos británicos interpretadas por un estadounidense: “Ordinary”, Alex Warren

El año pasado trajo el pop-rock suave y brillante de Benson Boone; este año, “Ordinary” de Alex Warren es ineludible. Una gran balada inofensiva con temas vagamente religiosos, está meticulosamente diseñada para tirar de las fibras del corazón. Y lo hace: la canción alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100.

Campeona anterior: “Beautiful Things”, Benson Boone (2024)

Canción del verano para cuando pierdes la pelea, pero aún tienes ganas de luchar: “Nokia”, Drake

Durante el último año, Drake ha sido noticia principalmente por su rivalidad con Kendrick Lamar, una de las mayores disputas en la historia moderna del rap. No fue el vencedor, pero en “Nokia,” ciertamente es un ganador. La canción es un regreso a lo que Drizzy conoce mejor: una enorme canción de rap-R&B-pop para la posteridad, una que vivirá en la mente de los oyentes durante todo el año. Solo, ya sabes, repleta de los sonidos nostálgicos de un tono de llamada de Nokia.

Campeona anterior: Drake ganó su disputa con Meek Mill, no obstante: “Back to Back”, Drake (2015)

La canción del verano aprobada por TikTok, una explosión de dopamina: “Boots on the Ground”, 803Fresh

Las redes sociales son el salvaje oeste e inevitablemente encuentran su propia canción del verano. Por lo general, hay un elemento de humor en la pista, como “The Margarita Song” de 2023 de That Chick Angel, Casa Di & Steve Terrell. Este año es un poco diferente: “Boots on the Ground” de 803Fresh es un éxito orgánico que centra un tipo de baile en línea con alma, es country-pop con hi-hats de trap y diversión para toda la familia.

Campeona anterior: “The Spark”, Kabin Crew & Lisdoonvarna Crew (2024)

Canción del verano para las chicas de moda: “Fame Is A Gun”, Addison Rae

Fans de Charli xcx, no teman. El álbum debut de Addison Rae está lleno de canciones pop hipnóticas y adornadas para el público post-“BRAT”. Lo mejor de todo es “Fame Is a Gun”, un éxito de discoteca con texturas vocales sintéticas y un estribillo ineludible. Para oyentes a la moda y aquellos que aspiran a ser más fabulosos.

Campeona anterior: “Bad Girls”, Donna Summer (1979)

Canción del verano de venganza: “Manchild”, Sabrina Carpenter

¿Suena sorprendentemente similar a “Please, Please, Please” ? Claro. Pero, ¿ha acaparado Sabrina Carpenter el mercado de canciones pop satíricas con tintes country sobre el heterofatalismo, un neologismo de internet para aquellos que encuentran la heterosexualidad embarazosa y sin esperanza? También, sí. Pero ya sabes, con un guiño, venganza y una calidad bailable. Amén.

Campeona anterior: “Before He Cheats”, Carrie Underwood (de su álbum debut de 2005, pero lanzado como sencillo en 2006)

La canción más grande del año, y por lo tanto la canción del verano por defecto: “Luther”, Kendrick Lamar y SZA

¿Es una canción lanzada en noviembre demasiado anticuada para calificar como canción del verano? Quizás. Pero aquí está el truco: “Luther” de Kendrick Lamar y SZA mantuvo el puesto número uno en el Billboard Hot 100 durante 13 semanas en 2025, más de la mitad del año hasta ahora. La popularidad hace al contendiente. No está de más que “Luther” sea también una de las mejores canciones de este año y del anterior, una tierna balada de R&B que samplea la interpretación de 1982 de Luther Vandross y Cheryl Lynn de “If This World Were Mine”. “Luther” ha sido destronada en las listas, pero ninguna otra canción se ha acercado a su carrera este año.

Campeona anterior: “Last Night”, Morgan Wallen (2023)

Canción country crossover del verano: “What I Want”, Morgan Wallen y Tate McRae

Si la radio country terrestre es tu principal métrica para seleccionar la canción del verano, entonces “I’m The Problem” de Morgan Wallen probablemente sea tu elección. Pero una pista más pegajosa con verdadero atractivo crossover country es “What I Want” con Wallen y la cantante pop Tate McRae. Es la primera vez que Wallen presenta a una vocalista femenina en una de sus canciones. Es un raro abrazo para el popular músico, que históricamente prefiere desafiar la tradición de duetos country y duplicar su estilo vocal: cálido, musculoso, masculino.

Campeona anterior: “You’re Still the One”, Shania Twain (de su álbum de 1997, pero lanzado como sencillo en 1998)

Canción del verano lanzada hace media década: “party 4 you”, Charli xcx

Los datos no mienten y lo que es viejo es nuevo otra vez. En el año después del verano “BRAT”, el deseo de más Charli xcx sigue siendo fuerte. Como resultado, los fans han desenterrado una canción de su álbum de 2020, “How I’m Feeling Now”, y la han convertido en su propio himno de verano... cinco años después. Tanto es así que Charli lanzó un video musical para ella en mayo.

Campeona anterior: “Cruel Summer”, Taylor Swift (lanzada en 2019, coronada canción del verano en 2023)

Canción del verano con un título temático canino: “Mutt”, Leon Thomas

Mira, “Mutt” también llegó en 2024, pero en 2025, impulsada por un lanzamiento de lujo y un reciente remix de Chris Brown, hace que “Mutt” sea una elección fácil de canción del verano para algunos oyentes. Es difícil escuchar ese estribillo y no cantar: “She said, ‘Take your time, what’s the rush?’ / I said, ‘Baby, I’m a dog, I’m a mutt’” (“Ella dijo, ‘Tómate tu tiempo, ¿cuál es la prisa?’ / Yo dije, ‘Cariño, soy un perro, soy un mestizo’”).

Campeona anterior: “Bird Dog,” The Everly Brothers (1958)