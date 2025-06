Tribunal le permite a Trump mantener control de la Guardia Nacional desplegada en Los Ángeles

(Rich Pedroncelli / Associated Press)

Un tribunal de apelaciones le permitió el jueves al presidente estadounidense Donald Trump mantener el control de los efectivos de la Guardia Nacional que desplegó en Los Ángeles tras las protestas por las redadas migratorias.

La decisión detiene un fallo de un juez de un tribunal inferior, quien determinó que Trump actuó ilegalmente cuando activó a los soldados a pesar de la oposición del gobernador de California, Gavin Newsom.

Fue el primer despliegue de una Guardia Nacional estatal por parte de un presidente de Estados Unidos sin el permiso del gobernador desde 1965.

En su decisión, un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito concluyó unánimemente que era probable que Trump haya ejercido legalmente su autoridad al federalizar el control de la guardia.

Indicó que, si bien los presidentes no tienen poder ilimitado para tomar el control de la guardia de un estado, el gobierno de Trump había presentado evidencia suficiente para demostrar que tenía una justificación defendible para hacerlo, y citó para ello el hecho de que los manifestantes estaban cometiendo actos violentos.

“Los hechos indiscutibles demuestran que, antes del despliegue de la Guardia Nacional, los manifestantes ‘acorralaron’ a varios agentes federales y lanzaron ‘trozos de concreto, botellas de líquido y otros objetos’ a los agentes. Los manifestantes también dañaron edificios federales y provocaron el cierre de al menos un edificio federal. Y una furgoneta federal fue atacada por manifestantes, que rompieron las ventanas de la furgoneta”, escribió el tribunal. “El interés del gobierno federal en prevenir incidentes como estos es significativo”.

Halló también que, incluso si el gobierno federal no le notificó al gobernador de California antes de federalizar la Guardia Nacional —según lo pide la ley—, Newsom no tenía poder para vetar la orden del presidente.

Trump celebró la decisión en su plataforma Truth Social, calificándola de “gran victoria”.

Escribió que “en todo Estados Unidos, si nuestras ciudades y nuestra gente necesitan protección, somos nosotros quienes se las daremos si la policía estatal y local no pudiera, por cualquier razón, hacer el trabajo”.

Newsom emitió un comunicado en el que expresó su decepción de que el tribunal le permita a Trump retener el control de la Guardia. Pero también acogió con satisfacción un aspecto de la decisión.

“El tribunal rechazó correctamente la afirmación de Trump de que puede hacer lo que quiera con la Guardia Nacional y no tener que dar explicaciones ante un tribunal”, manifestó Newsom. “El presidente no es un rey y no está por encima de la ley. Seguiremos adelante con nuestro desafío al uso autoritario de soldados de las fuerzas armadas estadounidenses por parte del presidente Trump contra ciudadanos”.

El caso judicial podría tener implicaciones más amplias sobre el poder del presidente para desplegar soldados dentro del país, luego de que Trump les ordenara a los funcionarios de inmigración darle prioridad a las deportaciones de otras ciudades gobernadas por demócratas.

El republicano Trump argumentó que los soldados eran necesarios para restablecer el orden. Newsom, de filiación demócrata, indicó que la medida exacerbó las tensiones, usurpó la autoridad local y desperdició recursos. Las protestas parecen haber disminuido desde entonces.

Dos de los jueces del panel de apelaciones fueron nombrados por Trump en su primer mandato. Durante la presentación de argumentos orales el martes, los tres jueces plantearon que los presidentes tienen amplio margen de maniobra bajo la ley federal en cuestión, y que los tribunales deberían ser reacios a intervenir.

El caso comenzó cuando Newsom demandó para bloquear la orden de Trump, y obtuvo una victoria inicial por parte del juez federal de distrito Charles Breyer en San Francisco.

Breyer determinó que Trump se había excedido en su autoridad legal, que sólo permite a los presidentes tomar el control durante tiempos de “rebelión o peligro de rebelión”.

“Las protestas en Los Ángeles están muy lejos de ser una ‘rebelión’”, escribió Breyer, quien fue nombrado por el expresidente Bill Clinton y es hermano de Stephen Breyer, juez retirado de la Corte Suprema.

Sin embargo, el gobierno de Trump argumentó que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del presidente, y rápidamente aseguró una suspensión temporal por parte del tribunal de apelaciones.

El fallo significa que el control de la Guardia Nacional de California permanecerá en manos federales mientras la demanda sigue su curso.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.