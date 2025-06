‘F1’ recaba 55 millones de dólares en salas de Norteamérica, el mayor éxito de Apple en cines

NUEVA YORK (AP) — Apple tiene su primer éxito de taquilla. “F1 The Movie” recaudó 55,6 millones de dólares en su debut en los cines de Norteamérica y 144 millones de dólares a nivel mundial durante el fin de semana, según estimaciones del estudio el domingo, otorgando a la empresa tecnológica su mayor estreno hasta la fecha.

Aunque Apple Original Films ha tenido algunos éxitos notables en sus seis años en Hollywood, incluyendo la cinta ganadora del Oscar 2021 “CODA”, sus resultados en taquilla han sido decididamente mixtos. Fracasos como “Argylle” y “Fly Me to the Moon” y grandes producciones como “Napoleón” de Ridley Scott y “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese han sido mejores para atraer espectadores a Apple TV+ que a los cines.

Pero “F1” fue la primera incursión de Apple en el territorio de los éxitos de taquilla de verano. Ganó una guerra de ofertas por el proyecto de gran parte del equipo de producción detrás del éxito de taquilla de 2022 “Top Gun: Maverick”. Apple luego se asoció con Warner Bros. para distribuir la película protagonizada por Brad Pitt, Damson Idris y Kerry Condon.

Con un presupuesto de producción de más de 200 millones de dólares, “F1” aún tiene varias vueltas por dar para obtener ganancias. Pero por ahora, “F1” avanza a toda velocidad.

Las críticas han sido muy buenas para “F1” y la reacción del público (una “A” a través de CinemaScore) fue aún mejor. Eso sugiere que “F1” podría mantenerse bien en las próximas semanas a pesar de la formidable competencia que se avecina con “Jurassic World Rebirth” de Universal Pictures.

Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore, elogió a Warner Bros. por hacer de “F1” un evento teatral. El estudio también estuvo detrás del otro gran lanzamiento original del año, “Sinners”.

Por su parte, se esperaba que “M3gan 2.0” de Universal representara un mayor desafío para “F1”. En cambio, la secuela de la muñeca robot no se acercó a igualar el lanzamiento en taquilla de la original de 2022.

“M3gan 2.0” recaudó 10,2 millones de dólares en 3.112 cines. Los memes y videos virales ayudaron a impulsar la primera “M3gan” a una apertura de 30,4 millones de dólares y una recaudación total de 180 millones de dólares, todo con un presupuesto de 12 millones de dólares.

Aun así, el thriller de terror de Blumhouse Productions podría terminar siendo rentable. La película, escrita y dirigida por Gerald Johnstone, costó 25 millones de dólares para hacer. Un spin-off titulado “Soulm8te” está programado para su lanzamiento el próximo año.

“M3gan 2.0” terminó en cuarto lugar. El líder de taquilla de los últimos dos fines de semana, “How to Train Your Dragon”, cayó al segundo lugar con 19,cuatro millones de dólares. El éxito de acción en vivo de DreamWorks Animation de Universal Pictures ha superado los 200 millones de dólares a nivel nacional en tres semanas.

Después de un debut que marcó un nuevo mínimo para Pixar, “Elio” del estudio recaudó 10,7 millones de dólares en ventas en su segundo fin de semana. Eso le da al lanzamiento de Walt Disney Co. un decepcionante comienzo de dos semanas de 42,2 millones de dólares.

Las diez mejores películas por taquilla nacionalCon las cifras finales nacionales siendo publicadas el lunes, esta lista toma en cuenta las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “F1 The Movie”, 55 millones de dólares.

2. “How to Train Your Dragon”, 19,4 millones de dólares.

3. “Elio”, 10,7 millones de dólares.

4. “M3gan 2.0”, 10,2 millones de dólares.

5. “28 Years Later”, 9,7 millones de dólares.

6. “Lilo & Stitch”, 6,9 millones de dólares.

7. “Mission: Impossible — Final Reckoning, 4,2 millones de dólares.

8. “Materialists”, 3 millones de dólares.

9. “Ballerina”, 2,1 millones de dólares.

10. “Karate Kid: Legends”, 1 millón de dólares.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.