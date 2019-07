¿Antipatriótica? La estrella de fútbol Megan Rapinoe dice: `Soy extremadamente estadounidense’

"Y me siento muy afortunada de estar en este país. Nunca podría hacer esto en muchos otros lugares. Pero eso no significa que no podamos mejorar, y tampoco que no debamos esforzarnos siempre por llegar más alto. Creo que esta nación se fundó sobre muchos grandes ideales, pero también sobre la esclavitud. Y pienso que tenemos que ser muy honestos al respecto además de muy abiertos al hablar de ello para que podamos reconciliarlo y, con suerte, avanzar y hacer que este país sea mejor para todos".