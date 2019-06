Cuando los seleccionados de fútbol de El Salvador y Honduras se enfrentaron, hace 50 años, realmente hubo una guerra

Pero las apuestas políticas de hoy no son menos tensas que las de entonces. Cuando Nayib Bukele asumió como nuevo presidente de El Salvador, a principios de este mes, intencionadamente dejó al líder hondureño Juan Orlando Hernández -a quien llamó 'dictador ilegítimo'-, fuera de la lista de invitados. "Me sorprendieron mucho las palabras del mandatario electo de El Salvador", afirmó Marco Antonio Mendoza, quien jugó para Honduras hace 50 años. "Ojalá no afecten el futuro, porque todavía hay personas que no olvidan el pasado".