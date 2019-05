Las ligas deportivas esperan ganar puntos donde la justicia penal no logra triunfar sobre la violencia doméstica

Si bien la NHL aún no tiene una política sobre la violencia doméstica, los oficiales de la liga consideran que el lenguaje actual en su CBA es suficiente. "No consideramos que la existencia [o falta] de una política disciplinaria específica sobre los incidentes de abuso doméstico sea un problema o una preocupación real", expuso Bill Daly, comisionado adjunto de la NHL y director legal, en una respuesta por correo electrónico. "Nuestro marco actual nos permite tratar cada caso de acuerdo con sus hechos y circunstancias específicas, y creo que la flexibilidad es un beneficio, no un detrimento".