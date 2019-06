Victorias como la de Andy Ruiz es la razón por la que todos seguimos viendo los deportes

Es el gozo dentro del baile, y en las noches como la del sábado es una cosa hermosa para contemplar. Si Ruiz puede hacerlo de nuevo en la revancha, contra un Goliat mejor preparado, es discutible. Pero como dijo Rudy Tomjanovich: Nunca subestimes el corazón de un campeón. Y no se equivoque, Joshua tenía los cinturones, pero eso no significaba que Ruiz no entrara al ring con la creencia de que era un campeón. Y la creencia en uno mismo, contra todo pronóstico, es lo que se encuentra en el núcleo de por qué lo seguimos viendo. Porque todos sabemos lo que es ser David.