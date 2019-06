Julio Urías regresa a la rotación después de dos meses

Se presentó en cinco partidos como relevista antes de ser arrestado el 13 de mayo por sospecha de violencia doméstica. Fue puesto en suspensión administrativa por siete días y regresó a los Dodgers el 21 de mayo. La investigación de las Grandes Ligas sobre el tema aún está abierta, pero los procuradores de la ciudad de Los Ángeles no presentaron cargos en contra de él. En su lugar, tuvo una audiencia con un abogado de la ciudad y le notificaron que no habría algún tipo de acción con el reporte, con la condición que no lo arrestaran nuevamente por comportamiento violento en el próximo año. También tendrá que completar un programa de 52 semanas sobre violencia doméstica.