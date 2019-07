Las políticas económicas de Trump hacen caer la venta de viviendas a extranjeros

Las compras de bienes raíces residenciales en EE.UU por parte de extranjeros cayeron un 36%, con la tasa anual más baja desde 2013, a medida que la desaceleración de las economías en el extranjero, el dólar fuerte y la retórica antiinmigratoria de la Casa Blanca frenaron la demanda.

Los compradores extranjeros invirtieron $77.900 millones en viviendas dentro de Estados Unidos durante los últimos 12 meses que finalizaron el 31 de marzo pasado, menos que los $121 mil millones registrados durante el mismo período del año anterior, según la encuesta anual de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios sobre transacciones internacionales.

Los datos incluyen a extranjeros que residen fuera de EE.UU y a aquellos que son inmigrantes recientes o poseedores de visas temporales. Los compradores no residentes gastaron $33.200 millones, mientras que los recién llegados invirtieron $44.700 millones. Las operaciones de compradores foráneos alcanzaron su punto máximo en el período finalizado el 31 de marzo de 2017, con $153 mil millones.

Para un comprador extranjero, una casa en Estados Unidos ya no es tan conveniente como antes, tanto por los precios en alza como por la pérdida de valor de las monedas extranjeras frente al dólar. Para empeorar las cosas, las economías globales se han ralentizado, tanto en China, como en Europa y Canadá. Pero la psicología también podría estar implicada; es probable que la retórica antiinmigratoria y las guerras comerciales de la administración Trump alejen a algunas personas, consideró el economista jefe Lawrence Yun. “El declive es de una magnitud tan grande que no puede explicarse simplemente por factores económicos”, indicó. “Tendremos que esperar para ver si se trata de una nueva normalidad con una actividad más moderada, o si es una situación particular de un año y luego todo se recupera”.

Los chinos conformaron el segmento más grande de compradores extranjeros, a pesar de que las operaciones por $13.400 millones disminuyeron un 56% respecto al año anterior, gracias a su economía debilitada y las restricciones del gobierno a las inversiones salientes, según la encuesta. A China le siguieron Canadá, India, Gran Bretaña y México.

Los principales destinos fueron Florida, que representó el 20% de las compras extranjeras, seguido por California, Texas, Arizona y Nueva Jersey, según el informe.

Las compras extranjeras en California cayeron al 12%, en comparación con el 14% de un año antes. La tasa había alcanzado el 17% en 2013.

