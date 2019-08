El tribunal superior de Puerto Rico dictamina que Pedro Pierluisi no puede ser gobernador

La Corte Suprema de Puerto Rico revocó el miércoles la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador de la isla hace menos de una semana, allanando el camino para que la Secretaria de Justicia Wanda Vázquez tome el cargo después de semanas de agitación. El fallo unánime dictaminó que Pierluisi debe retirarse de inmediato.

Se esperaba que la decisión del tribunal superior, que no puede ser apelada, desate nuevas manifestaciones porque muchos puertorriqueños han dicho que no quieren a Vázquez como gobernadora.

“Se concluye que la juramentación como gobernador por el Honorable Pedro R. Pierluisi Urrutia, nombrado secretario de Estado en receso, es inconstitucional”, dijo el tribunal en un breve comunicado.

Pierluisi dijo anteriormente que respetaría cualquier decisión que se tome. Poco después de que se anunciara, alguien gritó a través de un altavoz cerca de la mansión del gobernador: "¡Pierluisi fuera! ¡La constitución de Puerto Rico debe ser respetada!”.

Pierluisi fue nombrado secretario de Estado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló mientras los legisladores estaban en receso, y sólo la Cámara aprobó su nominación. Pierluisi asumió el cargo de gobernador el viernes después de que Rosselló renunció formalmente en respuesta a las furiosas protestas callejeras.

El Senado de Puerto Rico demandó para desafiar la legitimidad de Pierluisi como gobernador, argumentando que su aprobación también era necesaria, y la Corte Suprema se pronunció a favor del Senado.

El lunes, el Senado decidió no celebrar una votación, aunque el presidente del organismo, Thomas Rivera Schatz, dijo que Pierluisi sólo tenía cinco de los 15 votos requeridos. El mismo día, la Corte Suprema anunció que escucharía el caso.



El Senado también solicitó a la corte que declare inconstitucional una parte de una ley de 2005 que dice que un secretario de Estado no necesita ser aprobado tanto por la Cámara como por el Senado si tienen que intervenir como gobernador. La constitución de Puerto Rico dice que un secretario de Estado debe ser aprobado por ambas cámaras.

El tribunal acordó que la cláusula era inconstitucional.

Seis de sus nueve jueces fueron nombrados por gobernadores del partido de Pierluisi, el Partido Nuevo Progresista pro-estatal, y tres por el principal partido opositor, el Partido Popular Democrático. El senador que dirige el desafío a Pierluisi está en su partido.

No estaba claro cuándo exactamente Vázquez, una ex fiscal de 59 años, prestaría juramento como la segunda mujer gobernadora de Puerto Rico. Anteriormente dijo que no estaba interesada en el trabajo, y algunos expertos legales dicen que tiene derecho a nombrar un secretario de Estado y renunciar.

Vázquez se convirtió en secretaria de justicia en enero de 2017 y tiene una experiencia limitada en las principales agencias gubernamentales. Anteriormente trabajó como fiscal de distrito durante dos décadas en el departamento de justicia de Puerto Rico, manejando casos de abuso doméstico y sexual, y en 2010 fue nombrada directora de la Oficina de Derechos de la Mujer.

Algunos críticos dicen que, como secretaria de justicia, no fue lo suficientemente agresiva en la búsqueda de investigaciones de corrupción que involucraban a miembros de su Nuevo Partido Progresista, y que no priorizó los casos de violencia de género.

En noviembre pasado, la Oficina de Ética del Gobierno dijo que había recibido una queja sobre posibles violaciones éticas que involucraban a Vázquez, quien fue acusada de intervenir en un caso que involucra a un sospechoso acusado de robar propiedad del gobierno en un hogar donde vivía la hija de Vázquez.

Vázquez compareció ante el tribunal para enfrentar cargos que incluyen dos violaciones de una ley de ética del gobierno. En diciembre, un juez descubrió que no había pruebas para arrestarla.

La renuncia de Rosselló siguió a casi dos semanas de protestas en medio de la ira por la corrupción, la mala administración de fondos y una charla filtrada de obscenidades en la que él y otros 11 hombres, incluidos funcionarios del gobierno, se burlaron de mujeres, personas homosexuales y víctimas del huracán María, entre otros.

Más de dos docenas de funcionarios renunciaron a raíz de la filtración, incluido el ex Secretario de Estado Luis Rivera Marín.

