Columna: Los tiradores en ataques masivos buscan notoriedad, y nosotros, los medios, la proporcionamos. ¿Hay otra manera?

Tom Teves ha contado la historia de perder a su hijo Alex en una sala de cine de Aurora, Colorado, tantas veces en los últimos siete años que los detalles vienen automáticamente.

Su hijo Alex estaba en la penúltima fila. La música techno sonaba en los auriculares del tirador para ocultar los gritos de los heridos. Era el 20 de julio de 2012, y Alex estaba sentado al lado de la mujer con la que ya les había dicho a sus padres que planeaba casarse.

Teves desea poder dejar de hablar de eso. Es una historia sobre los nietos que nunca tuvo y recuerdos que nunca podrá tener, sin un final feliz, una curación o lecciones para compartir.

Y al final del recuento, lo que le queda es otro año de estar sin Alex, quien tenía 24 años cuando murió, y estudiaba para ser consejero. Él dice que es como un peso de 100 libras que lleva a donde quiera que vaya. Puede mejorar al levantarlo, pero la carga nunca se aligera.

Anuncio

“La gente quiere escuchar cosas lindas”, dijo Teves. “Pero no hay un lado positivo en nuestra historia. Alex está muerto. Por el resto de su vida y por el resto de la nuestra”.

Pero cada vez que aparece un tiroteo masivo, como en las últimas semanas cuando los tiradores atacaron el Gilroy Garlic Festival, un Walmart en El Paso y una zona de vida nocturna en Dayton, Ohio, y dejaron más de 30 muertos, él cuenta la historia como tantas veces lo pueda soportar.

“Es demasiado tarde para mi hijo”, dijo. “El objetivo ahora es salvar a alguien más”.



Anuncio

Caren y Tom Teves, a la derecha, perdieron a su hijo Alex en una sala de cine en 2012 en Aurora, Colorado. (Chris Schneider / Associated Press)

Después de la muerte de su hijo, Teves y su esposa, Caren, lanzaron una organización llamada No Notoriety con el objetivo de negar a los tiradores masivos la fama que a menudo buscan. Intentan persuadir a las organizaciones de medios para que no publiquen los nombres de los atacantes o las fotos que los hagan parecer impresionantes o intimidantes.

Estas recomendaciones, que han sido adoptadas de alguna forma por el FBI y muchas otras agencias de la aplicación de la ley, se basan en un creciente cuerpo de investigación que dice que los tiradores están influenciados e inspirados por la cobertura mediática de otros atacantes, y que la atención de los medios es uno de sus objetivos principales.

“Estos autores están buscando específicamente un legado”, dijo Adam Lankford, profesor de criminología en la Universidad de Alabama.

Un estudio de los 31 tiroteos masivos más mortales desde 1966 encontró que el 87% de los atacantes expresaron un deseo explícito o circunstancial de fama y atención. Otro estudio descubrió que muchos utilizaron a otros tiradores anteriores como inspiración, modelos a seguir e ídolos, alimentados por los informes sobre sus antecedentes.

En 2015, los investigadores documentaron un efecto de contagio en los tiroteos en masa, ofreciendo pruebas matemáticas de que incitaron otros posteriores. Calcularon que existe una mayor posibilidad de tiroteos masivos durante un período de 13 días después de que ocurra uno, y que un tiroteo en la escuela incita un promedio de .22 nuevos incidentes. La cobertura intensa de los medios jugó un papel importante, según el estudio.

Según información reciente sobre la revisión de cobertura de disparos masivos por parte de los medios también reveló una atención desproporcionada al tirador: se publicaron 16 veces más imágenes de los atacantes que las de sus víctimas.

Anuncio

Esas imágenes, y las cantidades de contenido que producimos sobre estos incidentes, alimentan una subcultura online en lugares como Tumblr, Facebook, DeviantArt y YouTube. En estos foros, los devotos de los asesinos en masa (el tirador Sandy Hook era uno) discuten estrategias, comparten artículos y debaten a los asesinos como si fueran sus atletas favoritos.

Estos espacios incuban futuros tiradores. Y la exposición repetida de los medios sobre actos violentos rompe el tabú de matar en la mente de un potencial tirador en masa, dijo Peter Langman, experto en psicología de los asesinos.

“Estamos viendo un aumento porque el fenómeno se está alimentando de sí mismo”, dijo Langman. “Cada vez que se rompe el tabú, es más fácil para la siguiente persona cruzar ese umbral”.

Los dolientes se abrazan en un monumento a las víctimas del tiroteo masivo de San Bernardino en 2015. (Marcus Yam / Los Angeles Times)

Esta investigación presenta un inquietante desafío a los valores del periodismo. La ciencia nos dice que informemos sobre los tiradores sin drama y que evitemos deshonrar o humanizar sus acciones, que pueden convertirlos en antihéroes. Pero nuestros principios dicen que la verdad, el drama, la acción y el personaje son los componentes básicos de las historias.

Clasificamos los disparos en orden de la magnitud para dar a los lectores una idea de su importancia y escala histórica. Pero la investigación dice que esos rankings, por número de muertos y heridos, son tratados como marcadores de videojuegos por posibles tiradores, que luego matan más para poder clasificar mejor.

Cada vez que ocurre un tiroteo masivo, los reporteros se reúnen en una increíble muestra de trabajo en equipo, dedicación y sacrificio para escribir una cuenta objetiva, vívida y completa de todo lo que sabemos sobre el incidente. Sirve al público para tener un registro verificado de lo que sucedió y ayuda a responsabilizar a los funcionarios de la verdad.

Luego enviamos a nuestros mejores narradores para descubrir las motivaciones del tirador y compartir el dolor de las familias de las víctimas. Porque en los días posteriores a un evento horrible, una nación en duelo se pregunta por qué, y el trabajo del periodismo es responder.

Anuncio

Pero la investigación dice que estas historias, que a menudo son apasionantes y contienen descripciones de violencia gráfica, alimentan las fantasías del próximo tirador masivo. Cuanto más convincentes y ampliamente leídas sean estas historias, mayor será la recompensa imaginada para un tiroteo masivo.

¿Cómo se cuenta una historia sobre un tiroteo masivo cuando la investigación le dice que la narración en sí misma es parte del problema?

Cuando informé sobre tiroteos masivos o tragedias en general, me dije que hay poder en dar testimonio, y que es mi trabajo dar información a la gente. Estoy tratando de expresar la magnitud de lo que el tirador le quitó, no sólo a la familia de la víctima, sino también a la sociedad. Me imagino que tengo la capacidad de transformar el dolor de la pérdida en acción y el cambio significativo en una familia.

Me digo esto porque lo he visto suceder al menos algunas veces, en otras situaciones.

Pero también he creado estas racionalizaciones porque tienes que decirte algo, cuando te encuentras en una multitud de cámaras y reporteros fuera de la casa de una víctima, esperando ser la décima o duodécima persona para interrumpir el dolor nuevo y crudo de la madre de la víctima, sólo para repetir las mismas condolencias y disculpas inútiles de todos los demás que llamaron a esa puerta antes que tú.

Todavía me digo estas cosas, pero no sé si ya las creo. Perdí la cuenta de los tiroteos masivos ocurridos desde el primero que cubrí en 2013. No puedo entender toda la violencia y el dolor, y estoy exhausto por el discurso circular y rápidamente polarizado que ruge a la existencia momentos después de las noticias. Creo que todos lo estamos.

Y ahora me pregunto si el simple acto de dar testimonio todavía tiene poder en una época en que la información y las imágenes llegan al público en forma hiperpolitizada, a menudo inexacta, en las redes sociales, sin contexto ni fuente.

¿Hemos convertido todo el dolor de las víctimas en algo útil? ¿Importa si cambiamos los corazones y las mentes de los lectores si su congresista nunca responde cuando esos lectores llaman y piden un cambio? ¿De qué sirve contar una historia conmovedora si nadie se mueve a la acción?

A los periodistas nos encanta tomar el crédito por el bien que puede hacer el periodismo. Pero también tenemos que asumir la responsabilidad por el daño que podemos causar.

Los dolientes asisten al funeral de Isaac Amanios, una víctima del tiroteo en San Bernardino, en la Iglesia Ortodoxa de San Menas en Colton. (Wally Skalij / Los Angeles Times)

Esta industria ha aceptado cambios antes, cuando se le presentó una investigación convincente que mostró que la atención de los medios prestada a los suicidios causó más muertes.

En 2001, la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Instituto Nacional de Salud Mental y muchos otros grupos se unieron para un informe conjunto con recomendaciones sobre cómo informar sobre el suicidio.

El cirujano general de la época, David Satcher, anunció las recomendaciones en una conferencia de prensa televisada a nivel nacional. Dan Romer, director de investigación en el Centro de Política Pública de Annenberg, trabajó en el informe y presentó sus hallazgos en conferencias de periodismo en todo el país.

Se reunió con editores y decanos de las escuelas de periodismo y envió miles de folletos con recomendaciones a las redacciones. Los grupos trabajaron juntos para monitorear historias sobre suicidio y enviar mensajes a periodistas que no habían seguido las pautas.

Fue un esfuerzo nacional enorme y coordinado, con impactos lentos pero significativos. Aunque todavía hay muchos errores, las organizaciones de noticias generalmente evitan informar sobre suicidios a menos que sea un caso especial.

Pero aún no existe tal esfuerzo concertado para los tiroteos masivos, dijo Romer. Es más difícil estudiarlos porque los tamaños de las muestras son más pequeños que para temas como el suicidio, y los fondos federales para la investigación de la violencia armada se mantienen como rehenes debido al estancamiento político.

Los tiroteos son eventos noticiosos muy importantes y relativamente raros que no pueden mantenerse fuera de la primera plana como los suicidios. Incluso si los periodistas deciden no usar la foto o los nombres de los atacantes, lo hará un vasto ecosistema de otros sitios. Puede ser imposible negar por completo la notoriedad de los tiradores en masa.

Pero Lankford dice que muchos tiradores expresan, ya sea en manifiestos, entrevistas o publicaciones online, un ansia por el prestigio de tener su nombre y rostro en una publicación importante. Y podemos hacer algo al respecto.

“Nunca he escuchado a nadie ofrecer un argumento convincente de por qué ver la cara de un tirador es de alguna manera información útil para comprender cómo prevenir el próximo”, dijo Lankford.

Cuando Teves comenzó su cruzada, pensó que le tomaría dos o tres meses como máximo. Desde entonces, ha habido muchos tiroteos, tantas apariciones en los medios, sobradas repeticiones de la pérdida de su familia.

Me dolió pedirle a Tom que contara su historia una vez más. Me preocupa haber malgastado su pena de nuevo. Este no es el primer artículo escrito sobre el papel de los medios en el contagio de tiradores masivos.

Pero no corresponde a los políticos ni a los encargados de formular políticas convertir su dolor en una acción significativa. No espera verificaciones de antecedentes más estrictos, restricciones en las armas de asalto, una mejor red de seguridad de salud mental y un sistema de advertencia, aunque todas esas cosas ayudarían.

Está esperando que cambiemos la forma en que informamos sobre los tiroteos masivos.

“Para eso no es necesario un acto del Congreso”, dijo Teves. “Se necesita un acto de conciencia”.