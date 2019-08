Cómo mantener seguras a sus mascotas en caso de un terremoto

¿Está usted y su mascota preparados para terremotos u otras evacuaciones de emergencia?

Si no está preparado, sus compañeros animales tampoco lo están.

Nos dirigimos a Ready.gov, FEMA, la Cruz Roja Americana y a dos veterinarios para que nos dieran consejos sobre cómo asegurarnos de que su mascota esté lista para irse, o tal vez, permanecer allí durante un período prolongado de tiempo, en caso de una emergencia.

Gary Weitzman, director ejecutivo de la Sociedad Protectora de Animales de San Diego y autor de la “Guía completa para la salud, el comportamiento y la felicidad de las mascotas” de National Geographic, que tiene un capítulo de preparación para desastres, y la veterinaria Lynn Bahr, fundadora de la compañía de juguetes para enriquecimiento de gatos Dezi & Roo, instan a los residentes de California a darse un tiempo para pensar en lo que las mascotas necesitarían si una emergencia requiriera que los propietarios abandonaran un área debido a un incendio o inundación, o en caso contrario se ven obligados a permanecer en casa sin ayuda externa o quedaran incomunicados.

Anuncio

1. Cree un plan de desastre para su familia, mascotas incluidas. Piense en varios escenarios. Los animales agregan un extra de complejidad: “Específicamente con los terremotos, los dueños de mascotas deben mantenerlas aseguradas, con correa o en cajas de transporte, hasta que estén tranquilos. Cuando tienen miedo, pueden intentar escapar después de un sismo o durante las réplicas”, dijo Weitzman.

2. Póngale un microchip y coloque una placa a su mascota, también mantenga actualizada toda la información de contacto. Asegúrese de estar en la lista como el contacto, no la organización de rescate donde obtuvo su mascota, dijo Weitzman. “En el ajetreo de una emergencia, es fácil para ellos perderse”. Bahr dijo que cada vez que salga de la ciudad o haga un viaje es un buen momento para asegurarse de que todos los datos del microchip son correctos. “Si de igual manera al viajar ya está configurando un cuidador de mascotas o embarque, ese es el momento de verificar”. Lo mismo ocurre con su licencia.

3. Asegúrese de que su compañero animal lleve un collar. Obvio, pero cierto. Incluso si su mascota tiene un microchip, un collar con etiqueta e información de contacto es útil en caso de que alguien lo encuentre fuera del horario de atención.

4. Mantenga registros de vacunas, etiquetas e información de contacto de microchips e identificación. Números y datos de la veterinaria a mano. Guarde una copia en su teléfono inteligente, pero también considere una impresa en su casa y automóvil. ¿Por qué una copia impresa? En caso de que pierda los servicios celulares, o de que necesite entregarle su mascota a un amigo o familiar que pueda llevársela en circunstancias extremas. Considere suscribirse a las opciones de redes sociales para localizar animalitos perdidos en su área, como Nextdoor y Finding Rover.

Anuncio

5. Asegúrese de tener una foto reciente de usted y su mascota. Esto es importante si se separa de sus animales y necesita una prueba de “propiedad”.

6. Una imagen cercana y clara de su mascota, especialmente de cualquier marca distintiva. Importante en caso de que necesite identificarla o colocar letreros.

7. Weitzman recomienda tener una correa extra a mano si es posible. Su correa puede perderse o podría encontrar otra mascota que necesite acorralar en una situación agitada.

8. Bozal. Importante, especialmente si su perro no se lleva bien con otras mascotas o puede ser agresivo si tiene miedo durante un desastre. Y, en algunos casos, un refugio puede requerir un bozal.

9. Caja o transportador de mascotas. Los Centros para el Control de Enfermedades recomiendan practicar el llevar a su mascota en la caja de transporte antes de una evacuación de emergencia

10. De tres a siete días de comida, además de los suministros regulares. Sí, esto requiere que tenga comida extra a mano, pero si es evacuado, no tendrá tiempo para reponer en las tiendas. Mantenga sus alimentos secos frescos al rotar los nuevos en la “parte posterior” de su escondite, y luego tomar su comida actual del “frente”. Weitzman recomienda pequeñas latas de alimentos para la bolsa preparada de su mascota. Quizá ese no siempre sea el más económico, pero si está en movimiento, es posible que no tenga un lugar para almacenar latas a medio comer.

11. También necesita agua embotellada para su mascota. Weitzman recomienda un galón por día por mascota, durante tres a siete días.

12. Tazones de comida y agua

Anuncio

13. Abrelatas. Importante, incluso si su mascota normalmente no come alimentos húmedos. En una emergencia, él o ella tal vez tendría que hacerlo, y quizá no sea la variedad pop-top.

14. Registros médicos. Fotocopias y / o USB de registros médicos.

15. Un recipiente a prueba de agua con un suministro para dos semanas de cualquier medicamento que requiera su mascota. Al igual que los alimentos, los medicamentos deben “rotarse” para que no caduquen y se vuelvan inútiles.

16. Manta familiar, toalla o camisa. Estos pueden convertirse en una cama o forrar una jaula en caso de necesidad.

17. Juguetes. Se ha demostrado que los juguetes que contienen vid de plata atraen a los gatos más que la hierba, se dice que tiene un efecto calmante, dijo Bahr. Un juguete que les permita esconderse también es útil: Dezi & Roo hace un Hide and Sneaktoy plegable y ecológico.

18. Suministros de primeros auxilios. Incluyendo gasas de algodón, enjuague con clorhexidina (no jabón), ungüento antibiótico triple, cinta de vendaje y dos rollos de envoltura veterinaria (pregúntele a su veterinario cómo usar esto). Todos los artículos que pueda necesitar si su mascota tiene una lesión.

19. Arena para gatos, cajas de arena desechables. Bahr dijo: “Las sartenes de aluminio son perfectas”.

20. Bolsas de basura. Bolsas de caca para perros y bolsas de basura de plástico para desechar la arena para gatos.

Anuncio

21. Alertas. La ASPCA recomienda colocar una calcomanía de alerta de rescate en la puerta de su casa para avisar a los servicios de emergencia que tiene mascotas en las instalaciones. Si evacua, marque la casilla “evacuado” en la etiqueta para que no pierdan el tiempo. Obtenga una calcomanía gratis aquí.

22. Funda de almohada transpirable. En un desastre de rápido movimiento, como un incendio, puede ser difícil meter a los gatos en su portador. “Tenga algunas fundas de almohada transpirables de algodón que use”, dijo Bahr, así que si debe evacuar rápidamente, arroje el transportador en el automóvil, agarre a su gato, póngalo en la funda de almohada y corra. Pero antes de que ocurra una calamidad, pruebe la funda de almohada: “Póngala sobre su cabeza para asegurarse de que puede ver y respirar a través de ella”.