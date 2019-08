La Administración Trump prorroga las sanciones de Huawei por otros 90 días

Estados Unidos extenderá por otros 90 días un conjunto limitado de exenciones que han protegido a las redes rurales y a otros clientes estadounidenses de la prohibición de hacer negocios con Huawei Technologies Co. de China, dijo el lunes Wilbur Ross, secretario de Comercio.

Algunas compañías de telecomunicaciones en Estados Unidos son “dependientes” de Huawei y, por lo tanto, se consideró apropiado un aplazamiento de 90 días, dijo Ross en una entrevista con Maria Bartiromo de Fox Business.

“Les estamos dando un poco más de tiempo para que se vayan”, agregó. Ross dijo que la próxima fecha límite será alrededor del 19 de noviembre. Agregó que el Departamento de Comercio decidió colocar 46 filiales más de Huawei en su lista de entidades.

El anuncio no aborda las preocupaciones más amplias de seguridad nacional sobre Huawei y responde a la gran pregunta de si las compañías de chips estadounidenses y otros proveedores importantes podrán vender piezas a China.

Anuncio

El presidente Trump durante el fin de semana indicó que Estados Unidos estaba “muy bien con China y tenían comunicación”, pero también sugirió que no estaba listo para firmar un acuerdo comercial.

El mercado de valores mostró ganancias en Nueva York, ya que los inversores interpretaron las noticias de Huawei como un progreso hacia una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

Huawei, la compañía de tecnología más grande por ventas de China, ha estado en el centro del empeoramiento de las tensiones y ha sido llamada moneda de cambio en las espinosas negociaciones comerciales entre Washington y Beijing. Trump había dicho que anticipaba hablar con el presidente chino Xi Jinping “muy pronto” y la medida de Huawei podría endulzar el tono de esas discusiones.



Anuncio

Huawei, por su parte, ha estado tratando de llevar a cabo operaciones frente a las sanciones de Estados Unidos sobre la venta de la tecnología vital. La compañía anunció este mes su HarmonyOS, un sistema operativo de código abierto que algún día podría servir como un reemplazo para el Android de Google Inc. si se restringe su acceso a ese software.

Richard Yu, director del negocio de consumo de Huawei, presenta el nuevo sistema operativo HarmonyOS de la compañía durante una conferencia de prensa en Dongguan, provincia de Guangdong, ya que se enfrenta a la amenaza de perder el acceso a los sistemas Android en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. (FRED DUFOUR/AFP/Getty Images)

Sin Android o los numerosos proveedores estadounidenses de silicio, tecnología y consultoría con los que Huawei hace negocios, muchas de sus líneas de productos más prometedoras cesarían su rápido crecimiento o se verían frustradas por completo.

Zonas rurales

El Departamento de Comercio de Estados Unidos otorgó previamente una licencia temporal de tres meses a los clientes estadounidenses de Huawei poco después de que la Administración Trump pusiera en la lista negra a la compañía china. Eso permitió a los operadores de telecomunicaciones en las zonas rurales continuar usando los equipos Huawei y Google para proporcionar sólo actualizaciones clave de seguridad de Android a los teléfonos Huawei.

La última extensión se produjo después de que Trump se reuniera en julio con los directores ejecutivos de los principales proveedores de Huawei, incluidos Google, Broadcom Inc., Intel Corp. y Qualcomm Inc. de Alphabet Inc. para analizar cuestiones económicas, incluida una posible reanudación de las ventas a Huawei. Las compañías estadounidenses argumentaron que Huawei recurrirá a proveedores no estadounidenses si las sanciones persisten, perjudicando a Estados Unidos a largo plazo. Pero las conversaciones comerciales con Beijing se detuvieron y China se negó a reanudar las compras de productos agrícolas estadounidenses.

Anuncio

Seguridad Nacional

El anuncio del lunes se produjo un día después de que Trump sugiriera que era poco probable que Huawei recibiera otra extensión, rechazando los informes de noticias sobre un aplazamiento esperado.

“En este momento, parece más probable que no haremos negocios”, dijo Trump a periodistas el domingo en Nueva Jersey. “No quiero hacer negocios en absoluto, porque es una amenaza para la seguridad nacional”.

El presidente vinculó las negociaciones comerciales con la situación actual en Hong Kong, y dijo que un acuerdo entre Estados Unidos y China sería más difícil si se llegara a una conclusión violenta por las protestas allí debido a las preocupaciones planteadas por los legisladores estadounidenses.

A principios de este mes, la guerra comercial entre los dos países se intensificó cuando Estados Unidos anunció una próxima ronda de aranceles del 10% sobre las importaciones chinas entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre. China respondió con un boicot a los productos agrícolas estadounidenses y permitió que su moneda se debilitara, lo que indica que esto puede ayudar a amortiguar el golpe arancelario.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí