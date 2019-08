Entre la comunidad danesa de California, el deseo de Trump de comprar Groenlandia provoca un encogimiento de hombros

Después de posar para fotos con su familia junto a una estatua del escritor danés de cuentos de hadas Hans Christian Andersen, Kat Grant reflexionó sobre lo que el presidente Trump podría hacer con Groenlandia, si comprara la isla helada de Dinamarca.

Podría poner algunos condominios allí, dijo Grant, de 38 años, de Culver City. Tal vez ponga un nuevo logotipo pegadizo en la mercancía de Groenlandia.

“La gente usaría sombreros verdes en lugar de rojos”, dijo. "¡Haz que Groenlandia sea verde otra vez!”.

La idea la hizo reír, y a casi todos los demás. Pero Trump no estaba bromeando.

Anuncio

Este fin de semana, el presidente confirmó los informes de que, de hecho, hablaba muy en serio acerca de la compra de Groenlandia, un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca. Trump lo comparó con “un gran negocio inmobiliario”.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó la idea de “absurda”, lo que provocó que el presidente anunciara por tweet el martes que posponía una visita planificada a Copenhague el próximo mes, a pesar de que Dinamarca es “un país muy especial”.

Para el miércoles, Trump les decía a los periodistas que los comentarios de Frederiksen eran “desagradables” y tuiteó comentarios sobre los daneses.

Anuncio

En lo más cercano de California a un puesto de avanzada escandinavo, Solvang, la autoproclamada capital danesa de América, la situación provocó un skuldertræk colectivo. (Eso es “encogimiento de hombros” en danés).

Aquí, los volantes de las tiendas anunciaron viajes a Dinamarca como el codiciado premio de la rifa en la próxima celebración de los días daneses de la ciudad, no como algo para ser rechazado por un tweet.

Solvang, en el valle de Santa Ynez de California, es la autodeclarada capital danesa de América. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

En el restaurante Solvang, donde los meseros cruzaban el piso del comedor con platos de aekskivers cubiertos con mermelada de frambuesa y azúcar en polvo, una mujer que trabajaba en el mostrador parpadeó desconcertada ante un periodista de Los Angeles Times que le preguntó si había oído que Trump quería comprar Groenlandia.

“¿El país?”, preguntó ella. “Um... ¿OK? Está usando su propio dinero, ¿verdad?”.

Dos puertas más abajo, Iron Art Gift Shop exhibía baratijas con temas vikingos, relojes de madera ornamentados, tazas de café que decían HYGGE y libros con títulos como “Laughing With Lutherans” y “Xenophobe’s Guide to the Danes”. Una cajera llamada Irene, que se negó a dar su apellido porque “No quiero un Twitter de él que diga ‘Irene es una idiota’” - dijo que lo de Groenlandia la dejó rascándose la cabeza.

“Mi primer pensamiento fue, ¿por qué? Sería tan inútil. Y el golf no es bueno allí ".

(El escarpado campo de golf de nueve hoyos en la capital de Groenlandia, Nuuk, sólo está abierto unos pocos meses al año, cuando no está cubierto de nieve).

Anuncio

¿Habría un Solvang en una Groenlandia de propiedad estadounidense?

“Eso sería redundante”, dijo Irene. “Acabaría montando un casino y lo llamaría Trumpland o algo así".

Caminando cerca de la tienda de regalos Mole Hole, Blanca Álvarez, de 43 años, de Rancho Cucamonga, dijo de las reflexiones de Trump sobre Groenlandia: “No es lo más tonto que ha dicho”.

Esa distinción, dijo Álvarez, probablemente iría a las afirmaciones del presidente de que el calentamiento global es un engaño. Se preguntó si quizá ahora que los glaciares de Groenlandia se están derritiendo a lo que los científicos dicen que es una velocidad alarmante, Trump cree que puede desarrollar el país, alrededor del 80% del cual está cubierto por una capa de hielo.

Trump regresaba de su campo de golf de Nueva Jersey el domingo cuando dijo a los periodistas que ser dueño de Groenlandia “sería bueno”, aunque “no es el número uno en la lista”.

En su sitio web oficial, el gobierno de Groenlandia publicó una declaración: “Por supuesto, Groenlandia no está a la venta”. Pernille Skipper, miembro del parlamento danés de la Alianza Rojo-Verde de izquierda, tuiteó que “Trump vive en otro planeta. Narcisista e irrespetuoso”. Søren Espersen, miembro del parlamento del partido popular de derecha populista danés, le dijo al periódico danés Politiken que Trump estaba actuando como un “niño mimado”.

Si bien Copenhague aún establece las políticas exteriores y de defensa de Groenlandia, el territorio de 56.000 tiene su propio parlamento y controla la mayoría de sus asuntos internos. En 1946, la administración del presidente Truman ofreció $100 millones en oro a Dinamarca para comprar la isla. Dinamarca se negó, pero en 1951 acordó dejar que Estados Unidos construyera la Base Aérea Thule, la instalación militar más al norte, a unas 750 millas al norte del Círculo Polar Ártico.

Solvang fue fundada en 1911 por tres inmigrantes daneses. Hoy, California tiene más daneses, tanto de origen extranjero como de ascendencia danesa, que en cualquier otro lugar de EE.UU. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Anuncio

De vuelta en Solvang, Ellie Shaw y su amiga Jeanne Rogers, que acababan de subirse a un zueco rojo gigante en Copenhagen Drive, se rieron de la ocurrencia de Trump. Las mujeres, del Distrito de los Lagos en el noroeste de Inglaterra, viajaban desde Dallas a San Francisco e inicialmente pensaron que las noticias de televisión sobre el mandatario que quería comprar Groenlandia eran una burla.

“Es como un reality show, ¡Mantenerse al día con los triunfos en E!”, dijo Shaw, de 29 años.

“Oh, Dios mío”, dijo Rogers, de 40 años, cuando se le mostró un tweet que Trump publicó el lunes con una imagen alterada de una pequeña ciudad de Groenlandia con una gigantesca torre de oro de Trump en el medio.

"¡Prometo no hacerle esto a Groenlandia!”, escribió Trump.

Mientras paseaban por los puestos de chocolates y las salas de degustación de vinos, Britt y Tom Anderson de Santa Clarita dijeron que la terrible experiencia de Trump en Groenlandia es el tipo de cosa que hace que la familia de Britt, en su Suecia natal, se pregunte qué está pasando en Estados Unidos.

La pareja disfruta de la influencia escandinava de Solvang. La ciudad del condado de Santa Bárbara fue fundada en 1911 por tres inmigrantes daneses. Después de la ocupación nazi de Dinamarca en la década de 1940, Solvang decidió que debía celebrar y promover la cultura danesa y dio a sus calles nombres daneses, construyó molinos de viento y comenzó a erigir edificios con techo de paja. Hoy, California reclama más daneses, tanto de origen extranjero como de ascendencia danesa, que en cualquier otro lugar de EE.UU.

“Creo que sería una buena idea que Dinamarca compre a Estados Unidos”, dijo Britt Anderson, de 72 años.

"¡Entonces podría ser un rey oficial!”, dijo Tom Anderson, de 75 años, sobre Trump.

Al recordar la desaparición del hielo de Groenlandia, agregó: “Podría ser Brownland en poco tiempo”.

En la tienda de ropa de Elna, donde había a la venta trajes daneses hechos a mano de 77 años, la propietaria Sue Manning reflexionó que al menos Groenlandia sería un buen mercado de ropa de lana para el clima frío.

“Creo que es una forma de liberar la tensión del mercado de valores con esto que está haciendo”, dijo Manning, de 79 años. “Es una tontería. Nos da algo más de qué hablar”.

Mientras comían aekskivers en un banco del parque, las abejas oportunistas tarareaban a su lado, Mary Blair y Jordan Preston de Los Ángeles dijeron que comprar Groenlandia era una buena idea y que Estados Unidos mejoraría su economía e impulsaría el turismo.

“Es un país hermoso”, dijo Blair, de 54 años. “Si nada más, nos haría apreciar Groenlandia. Me encantaría visitarlo”.

Con una camiseta de Trump 2020 y una cachucha de veterano de Vietnam, Tony Da Costa dijo que Estados Unidos podría beneficiarse de los preciosos minerales enterrados en la tierra allí y que comprar la isla era mucho mejor que la ruta histórica de ir a la guerra por el territorio. Aseveró que las personas que se sintieron ofendidas por la propuesta de Trump “necesitan ganarse la vida”.

“Si puede llegar a un acuerdo, ¿por qué no?”, preguntó el contratista general retirado de 68 años de Oxnard. “No se olvide, Trump es un inversor inmobiliario. Aunque él es el presidente y está ocupado haciendo otras cosas, te desvías de tu profesión. Las personas están en su zona de confort con cosas que saben hacer con los ojos cerrados”.

¿Pero comprar Groenlandia? Eso parece altamente improbable.

Tony Da Costa de Oxnard aprueba la idea del presidente Trump de comprar Groenlandia. (Myung J. Chun / Los Angeles Times)

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí