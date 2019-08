Ismail Ajjawi fue noticia en el Líbano, cuando era un muchacho de 14 años que crecía en un campo ruinoso para refugiados palestinos, por ser uno de los mejores calificados en los exámenes de primaria del país. Este año, sobresalió en la prueba de preparatoria, lo cual le ayudó a obtener una beca completa para la Universidad de Harvard.

El chico consiguió una visa de estudiante y, con el sueño de convertirse en cirujano, ya había decidido una especialización: biología química y física.

“Hay espacio para el descubrimiento en ese campo”, afirmó el joven, ahora de 17 años, en una entrevista con Al-Araby TV que se transmitió el viernes, mientras él llegaba a Estados Unidos. “La excelencia también requiere trabajo y esfuerzo”, le dijo al entrevistador. “Siempre tuve este objetivo. Manejé mi tiempo, estudié de todo, para obtener este resultado”.

Pero sus planes quedaron en un limbo cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional Logan, de Boston. Allí, las autoridades de inmigración pasaron horas revisando las cuentas de las redes sociales en su teléfono y computadora, antes de negarle la entrada al país, según declaró Ajjawi al Harvard Crimson.

¿La razón? Le dijeron que sus amigos en línea criticaban a Estados Unidos. Ajjawi protestó, y remarcó que él no gustaba, compartía o comentaba tales publicaciones, y que no debía ser considerado responsable por ellas. Al joven le permitieron llamar a sus padres antes de ser enviado de regreso al Líbano.

Al día de hoy, no está claro si se le permitirá ingresar a EE.UU antes de que comiencen las clases, el 3 de septiembre.

Esta negativa se produce en el marco de una mayor preocupación, en Harvard y otras universidades, por asegurarse de que los estudiantes y académicos internacionales puedan ingresar al país en medio de una represión de gran alcance contra la inmigración legal.



Eso incluye los efectos de la prohibición de viaje a EE.UU impuesta por la administración Trump a ciudadanos de Yemen, Irán, Libia, Somalia, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Inicialmente, a varios estudiantes internacionales de Harvard se les impidió ingresar a EE.UU después de que el mandatario firmara la primera versión de su veto de viaje, en 2017.

El mes pasado, el presidente de Harvard, Lawrence S. Bacow, expresó en una carta abierta al secretario de Estado, Michael R. Pompeo, y al secretario de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan, que tenía “una profunda preocupación” por las políticas de inmigración.

“Los estudiantes informan dificultades para obtener visas, desde demoras hasta negativas”, escribió. “Los académicos han experimentado aplazamientos e interrupciones en lo que anteriormente eran procesos de inmigración de rutina, como visas familiares, renovaciones de estatus o autorización para viajes internacionales. Las políticas de visas que exigen un mayor escrutinio de estudiantes y académicos extranjeros (y a veces de ciudadanos estadounidenses naturalizados) oriundos de ciertos países contribuyen sustancialmente a aumentar la preocupación”.

Se espera que los estudiantes internacionales representen el 12.3% de los 1.950 alumnos en la clase de 2023 de Harvard. Los datos específicos del país no están disponibles para este año, aunque entre los estudiantes de primer año admitidos en 2018 se incluyen dos del Líbano.

En marzo, había 1.201,871 estudiantes internacionales en el país, un 2.9% menos que el año anterior, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. Esa cifra incluye el sector K-12, colegios, universidades y programas de estudio de idiomas. También a los estudiantes que trabajan en el país hasta tres años después de la graduación.

La caída fue más pronunciada en la educación superior, con una matrícula de aproximadamente el 10% en los últimos dos años académicos, según la Association of International Educators, una entidad sin fines de lucro, que expresó preocupación de que los cambios recientes en las políticas de visas de EE.UU perjudiquen a los académicos internacionales.

Ajjawi comentó que estaba con un grupo de estudiantes internacionales en el aeropuerto de Boston cuando los funcionarios de inmigración lo identificaron, informó Crimson. A los demás jóvenes se les permitió salir. Él fue interrogado sobre su religión antes de que las autoridades confiscaran su computadora y celular durante cinco horas.

“Cuando les pedía que me devolvieran el teléfono para poder contarles sobre la situación, una oficial se negó y me dijo que regresara a sentarme y que no me moviera en absoluto”, describió al periódico estudiantil en una declaración escrita. “Después de que terminaron las cinco horas, me llamó a una habitación y comenzó a gritarme. Dijo que había encontrado personas que publicaban puntos de vista políticos opuestos a Estados Unidos en mi lista de amigos”.

“Le respondí que no tenía nada que ver con esas publicaciones y que yo no gustaba, compartía o comentaba sobre ellas, y que no debía ser considerado responsable de lo que otros publican”, prosigue el comunicado. “No tengo una sola publicación en mi línea de tiempo sobre política”.

En una cuenta de Facebook que parece pertenecer a Ajjawi, las únicas publicaciones visibles para el público son cuatro, hechas por él. Sólo una está relacionada con Estados Unidos, un anuncio del 16 de agosto que presenta el escudo de armas “veritas” de Harvard y anuncia que comenzaría a estudiar en esa universidad. La publicación obtuvo docenas de me gusta y comentarios de felicitación.

"¡Buena suerte!”, dijeron algunos, mientras que otros lo elogiaron diciendo: “Que Dios te bendiga”.

El perfil tiene varias fotos, incluida una de Harry Potter y otra de miembros del equipo nacional de fútbol holandés en la Copa Mundial de la FIFA 2014. La cuenta, que usa el nombre Ismael Ajjawi, tiene 752 amigos, incluidos varios en cuyos perfiles también dicen asistir a Harvard.

El Departamento de Estado comenzó a solicitar información de cuentas de redes sociales para solicitantes de visa este año. Durante la administración de Obama, el envío de información de la cuenta de las redes sociales era mayormente opcional. En general, las autoridades de inmigración tienen amplia libertad para negar la entrada a visitantes extranjeros que no son ciudadanos o residentes permanentes.

Entre octubre y julio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU consideró a 235.467 personas como inadmisibles en las fronteras de Estados Unidos. Alrededor del 43% de ellos se presentaron en el límite con México.

El portavoz de Harvard, Jason Newton, afirmó el martes que “la universidad está trabajando estrechamente con la familia del estudiante y las autoridades apropiadas para resolver este asunto, de modo tal que él pueda unirse a sus compañeros de clase en los próximos días”.

Newton remarcó que no podía proporcionar más información sobre el caso. Un abogado que representa a la familia de Ajjawi no respondió una llamada de The Times en busca de comentarios.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU explicó que Ajjawi “fue considerado inadmisible en Estados Unidos en función de la información descubierta durante la inspección del CBP”, y se negó a compartir más detalles sobre el caso.

“Los solicitantes deben demostrar que son aceptables a Estados Unidos superando todos los motivos de inadmisibilidad, incluidos los relacionados con la salud, la criminalidad, las razones de seguridad, la carga pública, la certificación laboral, las entradas ilegales y las violaciones de inmigración, los requisitos de documentación y motivos diversos”, detalló el portavoz Michael S. McCarthy.

Los extranjeros a quienes se les niega la admisión en los aeropuertos de EE.UU generalmente pueden volver a solicitar visas.

Kaleem informó desde Los Ángeles y Bulos desde Amán, Jordania. Andrea Castillo y Claire Collins, en Los Ángeles, contribuyeron con este informe.

