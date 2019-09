Trump se defiende de revelaciones de denunciante

El presidente Donald Trump se defendió reiteradamente de las revelaciones potencialmente explosivas de un denunciante sobre una conversación privada que mantuvo con un mandatario extranjero y sobre otras cosas.

La denuncia, que el gobierno se niega a revelar al Congreso, es “grave” y “urgente”, de acuerdo con el inspector de inteligencia del gobierno, pero Trump dice que no ha hecho nada malo.

Declaró que la revelación fue hecha por un “denunciante partidista”, aunque luego manifestó que desconocía su identidad. Regañó a los periodistas por preguntar sobre eso y dijo que la denuncia era “simplemente un ataque político más”.

“Yo converso con muchos mandatarios. Siempre es apropiado. Siempre apropiado”, dijo Trump. “En el más alto nivel siempre apropiado. Adicionalmente, en todo lo que hago, lucho por este país”.

Anuncio

Parte de las denuncias parecen referirse a Ucrania, según los diarios Washington Post y New York Times. Los diarios citaron fuentes anónimas familiarizadas con el asunto. The Associated Press no ha confirmado los informes.

En la Oficina Oval, donde se encontraba con el primer ministro australiano Scott Morrison, se le preguntó a Trump si sabía si la revelación del denunciante tenía que ver con una conversación telefónica que mantuvo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el 25 de julio.

“Realmente no lo sé", respondió el presidente, pero insistió que cualquier llamada que haya tenido con un jefe de estado extranjero fue una “conversación perfectamente correcta y respetuosa”.

Regañó a los periodistas por preguntar sobre la denuncia.

Anuncio

El enfrentamiento renueva las inquietudes acerca de si los aliados de Trump protegen al presidente de la inspección y específicamente si el nuevo director interino de inteligencia nacional, Joseph Maguire, colabora con el Departamento de Justicia para proteger al presidente del Congreso.

También provocó un enfrentamiento sin precedentes en que los legisladores exigen conocer las revelaciones del denunciante como parte de su tarea de supervisar al ejecutivo.

El representante demócrata Adam Schiff, quien preside la Comisión de Inteligencia, dijo que está dispuesto a acudir a los tribunales para tratar de obligar al gobierno a revelar el contenido de la denuncia.

“El inspector general ha dicho que esto no admite demoras”, manifestó Schiff, al describir el bloqueo del gobierno como una violación sin precedentes de la ley. “Hay una urgencia aquí que creo que las cortes reconocerán”.

Schiff dijo que no podía confirmar si los informes periodísticos eran exactos porque el gobierno impedía la difusión de la denuncia, pero las cartas del inspector general a la comisión, divulgadas el jueves, decían que era un asunto “urgente” de “abuso grave o flagrante” que los legisladores deben conocer.