EE.UU y El Salvador firman acuerdo de asilo

Estados Unidos firmó un acuerdo de asilo el viernes con El Salvador, uno de los países más violentos del mundo. Funcionarios estadounidenses y salvadoreños describieron el acuerdo como una manera de apuntalar el propio sistema de asilo de El Salvador y su capacidad para proporcionarlo a sus ciudadanos, como una manera de desanimarlos para emigrar.

Si bien los detalles del acuerdo siguen siendo desconocidos, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo en una conferencia de prensa el viernes que “un uso potencial” es limitar que los solicitantes de asilo que pasan por El Salvador soliciten refugio en Estados Unidos. No ofreció ninguna línea de tiempo.

Pero con la mayoría de los solicitantes de asilo que viajan hacia el norte, a la frontera de EE.UU, recorriendo El Salvador, buscando evitar el pequeño país donde la violencia de las pandillas, la pobreza y la corrupción son generalizadas, cualquier acuerdo de asilo podría tener un impacto limitado en la reducción de la migración general a Estados Unidos.

En los últimos cinco años, la tasa de homicidios de El Salvador se ha clasificado entre las más altas del mundo, aunque recientemente ha disminuido. Funcionarios y expertos estadounidenses, así como el recién elegido presidente salvadoreño Nayib Bukele, han acreditado la reducción de la violencia en El Salvador por contribuir a una caída en el número de migrantes salvadoreños detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México o solicitar asilo en Estados Unidos. En los últimos años, más inmigrantes han venido de Honduras y Guatemala, vecinos del Triángulo Norte de El Salvador.

A partir de agosto, los funcionarios fronterizos de Estados Unidos este año han detenido a 86.312 salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos, en comparación con 258.635 guatemaltecos y 244.928 hondureños.

McAleenan elogió el viernes a la administración de Bukele, diciendo que el número de migrantes salvadoreños que llegan a la frontera sur de EE.UU ha caído más del 62% desde que Bukele asumió el cargo en junio.

“Bukele ha declarado que tiene la intención de poner fin a la migración forzada en su mandato”, dijo McAleenan. “El Salvador ha dado un paso adelante y ha cumplido con esos esfuerzos”.



La funcionaria salvadoreña Alexandra Hill Tinoco, quien firmó el acuerdo junto a McAleenan detrás de las banderas de El Salvador y Estados Unidos, enfatizó que El Salvador es responsable de la migración hacia el exterior. Una declaración oficial del gobierno salvadoreño siguió siendo vaga sobre lo que haría el acuerdo.

“El Salvador no ha podido brindarle a nuestra gente suficiente seguridad u oportunidad para que puedan quedarse y prosperar en este país”, dijo Hill Tinoco.

Más tarde, al parecer abordando indirectamente la retórica acalorada que el presidente Trump ha utilizado hacia los migrantes, agregó, “a veces perdemos el concepto de que hay seres humanos detrás de esto”.

El acuerdo es el último en un esfuerzo de largo plazo por parte de la Administración Trump para restringir el acceso de los migrantes al asilo en Estados Unidos y obligar a los centroamericanos, en particular, a buscar refugio en otros lugares.

Es probable que el acuerdo siga el modelo de otros firmados o buscados con Guatemala, Honduras, Panamá y otros países de América Central o del Sur que sirven como los principales países de origen o tránsito para los migrantes de todo el mundo que buscan asilo en EE.UU.

Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, una de las organizaciones humanitarias más grandes del mundo, con una gran presencia en Venezuela, Colombia y Centroamérica, dijo el jueves antes de un viaje a El Salvador y Honduras que el enfoque de la Administración Trump “desafía la lógica”. “El consejo está planeando establecer una serie de refugios a lo largo de las principales rutas de migración hacia el norte de EE.UU”, aseveró.

“Si Estados Unidos declara refugios seguros a los países [centroamericanos], será el fin del antiguo símbolo de la civilización: la regla del asilo”, dijo Egeland, enfatizando que Guatemala, Honduras y El Salvador no son seguros. “Esto alentará una nueva ola de refugiados en barco. Personas que toman un bote para llegar a California o Texas. Imagínenlo”.

Bukele, un millonario milenario elegido como un político ajeno a los dos principales partidos políticos que han dominado El Salvador en décadas desde que terminó su guerra civil, se ha mostrado reacio a criticar a Trump.

En los últimos meses, Bukele ha dicho que El Salvador debería hacer más para crear oportunidades económicas y evitar que los salvadoreños se vayan, e indicó que estaría abierto a trabajar con Washington en materia de migración. La economía de El Salvador depende en gran medida de las remesas de Estados Unidos, donde viven más de 2.3 millones de salvadoreños, muchos en Los Ángeles.

“Podemos culpar a cualquier gobierno que queramos”, dijo Bukele en julio. “Podríamos decir que las políticas del presidente Trump están equivocadas, o que las políticas de México son erróneas. ¿Pero qué hay de nuestra culpa?”.

A fines de julio, McAleenan y una contraparte guatemalteca firmaron un acuerdo similar en la Oficina Oval, con Trump de testigo. Ese acuerdo aún no ha sido formalmente autorizado por Guatemala o implementado por el tribunal supremo de Estados Unidos. Guatemala dictaminó anteriormente que el presidente del país no podía firmar dicho acuerdo.

Eric Schwartz, presidente de Refugees International, criticó los acuerdos el viernes, calificándolos de “cínicos y absurdos”.

“¿Dónde van a declarar un refugio para los solicitantes de asilo? ¿Siria? ¿Corea del Norte?”, dijo Schwartz. “El Salvador no es de ninguna manera seguro para los solicitantes de asilo. Ni Guatemala ni Honduras”.

A pesar de las amenazas de Trump, los funcionarios mexicanos han insistido en que no entrarán en un acuerdo de tipo “tercer país seguro” con EE.UU, lo que requeriría que cualquier migrante que pase por México sin solicitar asilo primero allí no sea elegible para solicitarlo en Estados Unidos.

Los funcionarios mexicanos argumentan que es innecesario. Dicen que han intensificado la aplicación de la ley, incluido el despliegue de unidades de la Guardia Nacional para detener a los migrantes en su frontera sur con Guatemala y su frontera norte con EE.UU. Además, México ha cooperado con la política de la Administración Trump llamada “Permanecer en México”, que ha obligado a más de 40.000 solicitantes de asilo a esperar en las peligrosas ciudades fronterizas mexicanas a medida que avanzan sus casos en EE.UU.

Tales acuerdos de asilo con países individuales pueden no importar debido a un fallo de la Corte Suprema de EE.UU la semana pasada que permitió a la Administración Trump avanzar en la implementación de una política que terminaría efectivamente con el asilo en la frontera sur de Estados Unidos, si bien no es una decisión final, los funcionarios de Trump ahora pueden prohibir a casi cualquier migrante que no solicite asilo en otro país antes de buscar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

El presidente anunció la decisión poco después, tuiteando: "¡GRAN TRIUNFO en la Corte Suprema de Estados Unidos por la frontera en cuanto al asilo!”.

Egeland, del Consejo Noruego para los Refugiados, argumentó que las políticas de Trump no detendrían la migración hacia el exterior desde América Central, sino que la impulsarían.

“La única nación en la Tierra que debería invertir en esto es Estados Unidos. ...Este es tu vecindario”, dijo Egeland. “Si la esperanza abandona la región, los jóvenes la perseguirán”.

