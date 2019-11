Cronología: Los momentos clave de DACA

Estos son los acontecimientos clave que llevaron este importante caso a la Corte Suprema, la cual decidirá si tenía justificación el presidente Trump en su intento de poner fin al programa conocido como Acción Diferida para las Llegadas de Niños, puesto en marcha por el ex presidente Obama.

Junio de 2012 - Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad Nacional del presidente Obama, emitió un memorándum de tres páginas en el que anunciaba una política “para ejercer la discreción de los fiscales con respecto a las personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños”. En la mayoría de los casos, “estos individuos carecían de la intención de violar la ley” cuando entraron ilegalmente al país, dijo.

Bajo el nuevo programa, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que “pospondría” la acción de deportación contra individuos que calificaran “por un período de dos años, sujeto a renovación”. Durante ese tiempo, los individuos podrían trabajar legalmente.

Para calificar, las personas tenían que: haber llegado a Estados Unidos con menos de 16 años de edad; no haber cumplido los 30 años; haber “residido continuamente” en Estados Unidos durante al menos cinco años; estar en la escuela o haberse graduado, o haber servido en las fuerzas armadas; no haber sido condenados por un “delito grave o un delito menor significativo”. Más de 700.000 jóvenes se presentaron, pasaron una revisión de antecedentes y calificaron para recibir alivio de la deportación bajo el programa.

Noviembre de 2014 - Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional del presidente Obama en su segundo mandato, anunció una expansión significativa de la “acción diferida” que extendería la suspensión de la deportación a casi 4 millones de padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

“La realidad es que la mayoría de las personas” que calificarían para el alivio “son gente trabajadora que se ha integrado a la sociedad estadounidense”, dijo. Esto se conoció como Acción Diferida para Padres de Americanos, o DAPA.

Febrero de 2015 - El Juez de Distrito de Estados Unidos Andrew Hanen en Brownsville, Texas, emitió una orden judicial a nivel nacional para evitar que la política de DAPA entrara en vigor. Estaba actuando en una demanda presentada por abogados de Texas y de otros 25 estados, todos los cuales tenían gobernadores republicanos. Ellos alegaron en ese momento que la política de DAPA era ilegal porque el Congreso no había concedido un alivio tan amplio.

La Corte del 5to Circuito por un voto de 2-1 confirmó la orden del juez en noviembre, y la Corte Suprema hizo lo mismo basándose en un voto de 4-4 en junio de 2016. El juez Antonin Scalia murió unos meses antes, pero el voto de empate tuvo el efecto de confirmar la decisión del 5º Circuito.

Septiembre de 2017 - Elaine Duke, la secretaria interina de Seguridad Nacional del presidente Trump, emitió un memorándum anunciando la “rescisión de la Acción Diferida por Llegadas de Niños”. Aunque este programa no había sido cuestionado antes, citó una carta del entonces procurador general Jeff Sessions, quien afirmó que esta “elusión abierta de las leyes de inmigración era un ejercicio inconstitucional de la autoridad por parte del Poder Ejecutivo”. También citó las sentencias del 5º Circuito y de la Corte Suprema.

Enero de 2018 - El Juez de Distrito William Alsup en San Francisco emitió una orden a nivel nacional bloqueando la revocación de la DACA por parte de la administración Trump. Dijo que estaba “basado en una premisa legal defectuosa” (que la política de la era de Obama era ilegal, argumentado por Trump). El juez actuó en las demandas presentadas por California y varios otros estados liderados por el Partido Demócrata. Los jueces de Nueva York y Washington, D.C. emitieron posteriormente órdenes similares, y el Tribunal del Noveno Circuito de San Francisco confirmó la orden de Alsup en noviembre.

Junio de 2019 - La Corte Suprema anunció que escuchará la apelación de la administración Trump en tres casos consolidados, liderados por el caso de California conocido como Department of Homeland Security vs. Regents of the University of California. El tribunal acordó definir “si la decisión del DHS de disolver DACA era legal”. Los argumentos orales estaban programados para el 12 de noviembre, pero es probable que se tome una decisión hasta principios de 2020.

