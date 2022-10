Sondeo EEUU: Desinformación agudiza el extremismo político

Estadounidenses de todo el espectro político dicen que la desinformación está agudizando el extremismo político y los crímenes de odio, según una encuesta difundida a unas semanas de las elecciones intermedias en el país.

Unas tres cuartas partes de los adultos opinan que la mala información está dando lugar a puntos de vista y comportamientos políticos más extremos, como casos de violencia por motivos de raza, religión o género, según la encuesta del Pearson Institute y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

“Estamos en un punto en el que la desinformación es tan mala que puedes confiar muy poco en lo que lees en los medios o en las redes sociales”, dijo el republicano Brett Reffeitt, de 49 años, de Indianápolis, quien participó en la encuesta. “Se trata de obtener clics, no de la verdad, y son los extremos los que captan la atención”.

La encuesta del Instituto Pearson/AP-NORC muestra que, independientemente de la ideología política, los estadounidenses están de acuerdo en que la desinformación está dejando una marca en el país.

En general, 91% de los adultos dice que la difusión de información errónea es un problema, y 74% lo considera un problema importante. Solo 8% dice que la desinformación no es un problema en absoluto.

Por partido, el 80% de los demócratas y el 70% de los republicanos, dicen que la información errónea aumenta las opiniones políticas extremas, según la encuesta. Del mismo modo, el 85 % de los demócratas y el 72% de los republicanos dicen que la desinformación aumenta los delitos de odio, incluida la violencia motivada por género, religión o raza.

En general, 77% de los encuestados piensa que la desinformación aumenta los delitos de odio, y 73% dice que aumenta las opiniones políticas extremas.

Aproximadamente 7 de cada 10 dicen que están al menos un poco preocupados por haber estado expuestos a información falsa, y un 50% opina que la desinformación reduce la confianza en el gobierno___

Nuha Dolby en Nueva York contribuyó a este despacho.