Los estadounidenses deberán decir adiós a los focos incandescentes

Afortunadamente no. Las normas no afectan los bombillos que ya tienes; también eximen a los empleados en propósitos especiales, como los que están dentro de hornos.

Las nuevas normas establecen nuevos estándares de eficiencia para bombillos empleados en viviendas y negocios y prohíben la venta y manufactura de los que no cumplen con esos estándares. Los bombillos incandescentes prácticos, que se remontan a una patente registrada por Edison en 1880, no cumplen con esos estándares, y tampoco los focos de halógeno. Las normas también prohíben la importación de bombillos menos eficientes.

(Jae C. Hong / Associated Press)

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.