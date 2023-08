Juez desestima demanda de Trump contra mujer que lo acusó de violación

Un juez desestimó la contrademanda que Donald Trump presentó contra la escritora que le ganó una demanda por abuso sexual y dictaminó el lunes que el expresidente no puede alegar que ella lo difamó por seguir diciendo que no solo abusó de ella sexualmente, sino que también la violó.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.