California: Juez acusado de asesinar a su esposa avisó a personal de corte

El incidente sucedió luego que Ferguson y su esposa, Sheryl Ferguson, discutieron en un restaurante el 3 de agosto. La discusión continuó al regresar a su domicilio en el barrio de clase alta de Anaheim Hills. El documento judicial señala que la mujer dijo algo así como “¿por qué no me apuntas con un arma de verdad?”, y él sacó una pistola de su funda tobillera y le disparó al pecho.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.