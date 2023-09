(Jacquelyn Martin / Associated Press)

Show more sharing options

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo recientemente en un discurso que el banco central acabaría con la inflación rápida “hasta que el trabajo se termine”, a pesar de que la inflación está bajando.

Aunque la inflación ha ido bajando, dijo que los funcionarios quieren ver más progresos para convencerse de que realmente están controlando el aumento de los precios.

“Estamos preparados para seguir subiendo los tipos de interés si es necesario y tenemos la intención de mantener la política monetaria en un nivel restrictivo hasta que estemos seguros de que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia nuestro objetivo”, dijo.

Anuncio

Los críticos han argumentado que subir los tipos de interés altera el crecimiento económico y que la estrategia de la Reserva Federal hasta ahora no está funcionando.

P: ¿Tiene razón la Reserva Federal al considerar subir más los tipos de interés?

Jamie Moraga, Franklin Revere

SÍ: Podría justificarse un aumento adicional de los tipos si con ello se reduce el encarecimiento de los bienes y servicios y se consigue que la inflación vuelva a situarse en el objetivo del 2%. La Reserva Federal debe tener cuidado con subir los tipos de interés para evitar un endurecimiento excesivo y un empeoramiento de nuestra situación económica. También debería asegurarse de que los tipos de interés elevados no se prolonguen, lo que podría afectar a las hipotecas, las tarjetas de crédito y los préstamos (personales, estudiantiles, para automóviles y empresariales), con las consecuencias económicas a largo plazo que ello conlleva.

David Ely, San Diego State University

SÍ: Aunque la inflación ha disminuido en el último año, las medidas comunes de inflación general y subyacente siguen por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal. Los mercados laborales siguen siendo relativamente fuertes y la probabilidad de recesión ha disminuido, factores que podrían mantener la presión al alza sobre los precios. Lo mejor es que la Reserva Federal no descarte la posibilidad de subir de nuevo los tipos. Esta postura indica el firme compromiso de la Reserva Federal de volver a situar la inflación en su objetivo.

Ray Major, SANDAG

SÍ: Aumentar los tipos es una de las pocas herramientas que la Reserva Federal puede utilizar para controlar la inflación. Mantener un objetivo del 2% o inferior es crucial para que la gente construya y mantenga su capital. La Reserva Federal debería tomar medidas y hacer lo posible por alcanzar ese objetivo. Además, reducir parte del gasto anual de $5 mil millones ayudaría a la nación a alcanzar el objetivo aún más rápido y sin requerir aumentos adicionales en las tasas de interés.

Caroline Freund, UC San Diego School of Global Policy and Strategy

SÍ: Un principio clave de una buena política monetaria es tener un sesgo restrictivo cuando la economía va bien. Aunque hay algunos signos de enfriamiento, la economía sigue estando muy activa, con una tasa de desempleo del 3.5% y un gasto al alza de los consumidores que sigue sorprendiendo. La Reserva Federal quiere evitar ir demasiado lejos, demasiado rápido, empujando a los Estados Unidos a la recesión. Pero descartar la posibilidad de subir los tipos ahora sería innecesariamente restrictivo. Observar los datos entrantes, actuar si está justificado y volver a entrenar la credibilidad es el enfoque correcto.

Haney Hong, San Diego County Taxpayers Assoc.

No participó esta semana.

Kelly Cunningham, San Diego Institute for Economic Research

SÍ: La Fed debería seguir subiendo los tipos de interés porque la inflación sigue aquí, la calificación crediticia de Estados Unidos ha sido rebajada recientemente ( solo por segunda vez en la historia), y el estatus como moneda de reserva mundial sigue seriamente amenazado. Henry Hazlitt dijo una vez: “La inflación, siempre y en todas partes, está causada principalmente por un aumento de la oferta de dinero y crédito”. El consecuente auge inflacionista se traduce fácilmente en malas inversiones. Deben producirse las correcciones y ajustes necesarios para que retorne plenamente una actividad económica sana.

Lynn Reaser, economista

No participó esta semana.

Phil Blair, Manpower

SÍ: Lamentablemente. La estabilidad de precios es necesaria para mantener unas condiciones sólidas en el mercado laboral. La Reserva Federal está tratando de caminar por una línea entre hacer demasiado y hacer demasiado poco. Hacer demasiado poco podría permitir que la alta inflación se consolide y, en última instancia, requerir una política monetaria fuerte para luchar contra la inflación persistente a un costo doloroso para el empleo.

Gary London, London Moeder Advisors

NO: Creo que ha llegado el momento de hacer una pausa en la subida de los tipos de interés. La contratación ha bajado, el crecimiento económico ha disminuido y la inflación, aunque no ha bajado al objetivo (y quizá innecesario) del 2%, ha bajado drásticamente. La economía se ha enfriado a niveles más deseados, silenciando por el momento las preocupaciones sobre la inflación. No estamos en recesión. Sin embargo, los precios de la gasolina y los comestibles parecen ser los más inflados, y ese sigue siendo el foco de descontento de los consumidores.

Alan Gin, University of San Diego

NO: Una de las categorías que más contribuyen a la inflación es “Alquiler de vivienda”, con un aumento interanual del 7.8%. Dado su peso en el Índice de Precios al Consumo, esta categoría es responsable del 2.7% del nivel actual de inflación. Si se elimina, la tasa de inflación se sitúa dentro del objetivo de la Reserva Federal. Algunos economistas sostienen que unos tipos de interés más altos contribuyen a la inflación del alquiler al obligar a los compradores potenciales a alquilar en lugar de comprar una vivienda. Los propietarios también pueden subir los alquileres para cubrir los mayores costos de financiación.

Bob Rauch, R.A. Rauch & Associates

NO: La Reserva Federal debería mantener los tipos en los niveles actuales, ya que la inflación ha retrocedido desde su nivel máximo de 40 años alcanzado el verano pasado. Subir más los tipos nos pondrá en peligro de recesión, ya que las subidas anteriores seguirán debilitando la economía. A las empresas y los particulares les resultará más caro y difícil obtener préstamos. Lo más prudente es esperar a ver qué impacto han tenido todas las subidas récord registradas hasta la fecha.

James Hamilton, UC San Diego

SÍ: Pero espero que no tengan que seguir adelante. Los cambios en la política monetaria tardan algún tiempo en afectar a la economía. La inflación ha ido bajando como resultado de las medidas que la Reserva Federal empezó a tomar el año pasado. Si la inflación sigue bajando, no serán necesarias más subidas de tipos. Pero si no seguimos avanzando con la inflación, a finales de este año la Reserva Federal tendrá que considerar otro aumento.

Austin Neudecker, Weave Growth

NO: El impacto de los anteriores aumentos de tipos aún no se ha dejado sentir plenamente. Creo que señalar que la Reserva Federal está dispuesta a realizar más subidas de tipos es prudente en términos de control del estado de ánimo. Sin embargo, espero que solo cumplan la amenaza si la economía muestra una inflación sostenida o creciente. Prefiero tener unos pocos puntos porcentuales de inflación adicional durante un par de meses que crear una recesión, pérdidas de empleo.

Chris Van Gorder, Scripps Health

SÍ: Existen paralelismos entre el entorno actual y el de finales de la década de 1970, cuando tuvimos que decidir si seguir luchando contra la inflación con tipos más altos o ceder. En aquel entonces, la Reserva Federal bajó los tipos a corto plazo basándose en parte en unos datos iniciales prometedores. Al cabo de un año, la inflación subió, acercándose al 15% anual; la Reserva Federal tuvo que subir los tipos aún más. El enfoque de Powell en asegurar que no haya un “segundo aire” en la inflación está desafortunadamente respaldado por precedentes históricos.

Norm Miller, University of San Diego

NO: La Reserva Federal está demasiado anclada en un objetivo arbitrario del 2% como si fuera un punto de equilibrio mágico. La inflación está bajando y Powell admitió que el sector inmobiliario tiene un impacto retardado en el IPC que sin duda hará bajar la medición, más cerca del objetivo, en los próximos meses. Aunque la economía va bien este año, según las estadísticas hasta la fecha, las ofertas de empleo están disminuyendo rápidamente y deberíamos temer un endurecimiento excesivo.