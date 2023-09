Decenas de miles de personas protestan en EEUU previo a cumbre climática

“Hay personas en todo el mundo en las calles, mostrándose, exigiendo que cese lo que nos está matando”, dijo Ocasio-Cortez ante una multitud que vitoreaba. “Tenemos que enviar un mensaje de que algunos de nosotros viviremos en este planeta dentro de 30, 40, 50 años. Y no aceptaremos un no como respuesta”.

Muchos de los dirigentes de los países que causan la mayor contaminación con carbono no asistirán. Y no hablarán en la cumbre organizada por el secretario general de la ONU, António Guterres, de forma que sólo se invita a hablar a los países que prometen nuevas medidas concretas.

“Tenemos el poder del pueblo, el poder que necesita para ganar estas elecciones”, dijo Emma Buretta, de 17 años, de Brooklyn, integrante del grupo de protesta juvenil Fridays for Future. “Si quieren ganar en 2024, si no quieren que la sangre de mi generación esté en sus manos, acaben con los combustibles fósiles”.

