Google le da a su chatbot Bard acceso a contenidos de Gmail, Maps, YouTube

Google prometió proteger la privacidad de los usuarios al prohibir que ojos humanos vean información potencialmente sensible que Bard extraiga de Gmail o Drive, y ha prometido que los datos no serán usados para abultar la principal fuente de ingresos de la compañía: la publicidad diseñada específicamente para los intereses de cada persona.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.