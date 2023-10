Muerte de adolescente en Michigan lleva al FBI a extorsión sexual por internet

Pero una vez que compartió imágenes de sí mismo, la conversación cambió a demandas de dinero a cambio de no enviarlas a su familia y amigos. Cuando el adolescente no pudo pagar, la persona al otro lado presionó a DeMay para que se suicidara, indicaron las autoridades.

“Se enfrentarán a cargos en Estados Unidos por lo que le hicieron a Jordan, pero también, por desgracia, a un montón de otros jóvenes y adolescentes”, dijo Wray en una entrevista con The Associated Press. “Estamos hablando de un crimen que no respeta fronteras. Nos aseguramos de que nuestras colaboraciones tampoco tengan fronteras”.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.