Cumbre de Biden con dirigentes árabes es suspendida tras explosión en hospital de Gaza

Los periodistas de The Associated Press Josh Boak en Washington, Josef Federman en Jerusalén y Matthew Lee en Amán, Jordania, contribuyeron a este despacho.

Su análisis preveía que una condena rotunda de Israel por parte de los líderes árabes no sólo sería una bendición para Hamas, sino que probablemente animaría a Irán a intensificar su actividad antiisraelí, lo que aumentaría el temor a que estallara una conflagración regional, según cuatro funcionarios que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas del gobierno.

