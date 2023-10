Estas cifras muestran el impactante número de víctimas de la guerra entre Israel y Hamás

Fuentes: reportes de The Associated Press, Ministerio de Salud de Gaza, ejército israelí, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Media Luna Roja Palestina.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.