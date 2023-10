Las mascotas son nuestras compañeras fieles, pero los costos de sus cuidados se pueden acumular

La reciente factura médica de emergencia que Chavez pagó la hizo cuestionar su decisión de no contratar un seguro de gastos médicos para Milo. Gelber también se ha beneficiado del seguro médico para las emergencias de sus perros. Pero Simon, que ha tenido perros desde hace 25 años, nunca ha contratado uno y no lo ha necesitado.

“Tuve que limitarme. Me quedaba en casa y les decía a mis amigos: ‘Lo siento, acabo de gastar casi 3.000 dólares en mi perro y no puedo salir a comer’”, señaló.

Es importante investigar sobre la raza de la mascota que adoptará, no sólo porque le ayudará a determinar si encaja en su estilo de vida, sino también para saber si puede costearla o no, dice Hauser.

