Científico dice que el calentamiento global se acelera. Otros dicen que esa afirmación es exagerada.

Michael Mann, científico del clima de la Universidad de Pensilvania, publicó una refutación a las afirmaciones de Hansen y dijo que actualmente el cambio climático es lo suficientemente malo y no hay necesidad de exagerar el caso. Mann insistió que el calentamiento se incrementa constantemente pero no se ha acelerado. De todas formas reconoció que “siempre ha sido riesgoso ignorar las advertencias y amonestaciones” de Hansen, pero cuando se hacen afirmaciones tan fuera de la corriente principal, se exige un estándar alto de presentación de evidencia, y dijo que Hansen no lo ha cumplido.

Varios científicos del clima contactados por The Associated Press expresaron escepticismo sobre el estudio de Hansen, con un dejo de respeto por su trabajo en general.

