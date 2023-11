Pentágono: Hombres que intentaron secuestrar buque cerca de Yemen eran al parecer somalíes

Ryder comentó que en ese momento había tres embarcaciones chinas en la zona, pero que no respondieron al llamado de auxilio del Central Park. El gobierno chino no ha dicho si tenía buques en el área al momento del ataque. Según la ley marítima internacional, cualquier embarcación cercana está obligada a responder a un llamado de ayuda.

Sin embargo, poco más de 90 minutos después, dos misiles balísticos disparados desde territorio yemení bajo control de los hutíes cayeron a unos 18 kilómetros (10 millas náuticas) del Mason. El buque estadounidense no se involucró ni trató de interceptar los proyectiles después de determinar que no representaban una amenaza y cayeron al mar, indicó Ryder.

Aunque el Pentágono aún analizaba los motivos del ataque más reciente, “sabemos que no son hutíes”, dijo el secretario de prensa del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder. No descartó que de alguna manera los rebeldes estén vinculados al ataque.

