Google eliminará esta semana cuentas que estén inactivas por al menos 2 años

¿HAY ALGUNA EXCEPCIÓN A ESTA POLÍTICA? Sólo las cuentas personales de Google que no se hayan utilizado durante dos años o más se verán afectadas por esta actualización de cuenta inactiva. Las cuentas creadas para organizaciones, como escuelas o empresas, no se verán afectadas, afirma Google.

¿Tiene una cuenta de Google que no ha usado por un tiempo? Si no quiere que desaparezca, deberá iniciar una sesión antes que finalice la semana.

