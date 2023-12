EEUU emite guía de seguridad para ayudar a templos a protegerse

El documento, llamado “Physical Security Performance Goals for Faith-Based Communities” (“Objetivos de Desempeño de Seguridad Física para Comunidades Religiosas”) explica medidas para la protección de instalaciones religiosas: por ejemplo, reducir los setos y otros adornos para que los agresores no puedan ocultarse detrás de ellos o solo dar información necesaria durante los oficios por internet.

