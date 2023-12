Estudio: Inundaciones obligan a millones de personas a desplazarse dentro de EEUU

Las personas de edad avanzada se mudan con menos frecuencia y hacerlo representa un gasto, así que si la gente no recibe asistencia suficiente y no cuenta con los medios, es más probable que continúe en zonas de riesgo. Cuando una persona inicia su mudanza, puede crear cierto impulso para que otros también abandonen la zona, dejando atrás a menos residentes para apoyar a una economía local en declive, según Matt Hauer, experto demográfico y autor de estudios en la Universidad Estatal de Florida.

Incluso para aquellos que reciben asistencia para mudarse, el tener que elegir puede ser doloroso. Socastee, una comunidad ubicada cerca de Myrtle Beach, Carolina del Sur, no sólo se inundaba con la llegada de huracanes, sino en ocasiones también simplemente cuando llovía fuerte, y el agua llegaba hasta las puertas y saturaba los jardines. De acuerdo con datos de First Street, el condado Horry no crecerá tan rápido durante las próximas tres décadas debido a los riesgos de inundación.

Cuando First Street realizó sus proyecciones para 2023, muchas de las áreas de abandono climático se encontraban en Michigan, Indiana y otras partes de la región centro-norte de Estados Unidos. El riesgo de inundación es tan sólo un factor que impulsa estos cambios y no significa que las comunidades se estén quedando vacías, indicó Philip Mulder, un profesor enfocado en análisis de riesgos y seguros en la Universidad de Wisconsin, campus Madison.

Algunos bloques han crecido rápidamente, y habrían crecido todavía a mayor velocidad si las inundaciones no fueran un problema, según First Street. Lugares en expansión, pero propensos a anegaciones, podrían haber crecido casi un 25% más —atrayendo a unos 4,1 millones de habitantes adicionales— si los riesgos fueran menores.

“La gente quiere vivir en Miami. Si ya vives en Miami, no vas a decir: ‘oh, esta propiedad tiene un riesgo (de inundación) de 9 (sobre 10), me voy a mudar a Denver”, comentó Porter. “Van a decir: ‘esta propiedad es un 9, pero quiero vivir en Miami, así que voy a buscar un 6, 7 o 5 en Miami’. Vas a pensar sobre el riesgo relativo”.

