Padilla, de California, advirtió personalmente a Biden de que no se plegara al GOP en el tema de inmigración para ayudar a Ucrania

Padilla no quiso decir cómo votaría sobre cualquier proyecto de ley. Él, como otros senadores, sigue esperando a ver qué producen las negociaciones. Pero dijo que le costaría mucho “ceder a una mala política de los republicanos y no tener nada que ofrecer a los Dreamers, a los trabajadores agrícolas, a los trabajadores esenciales y a otros residentes de larga data en Estados Unidos que trabajan, pagan impuestos y contribuyen a la fortaleza de nuestra economía”.

Kerri Talbot, directora ejecutiva del grupo de defensa Immigration Hub, espera que las negociaciones acaben fracasando. Resucitar una autoridad de expulsión no vinculada a la salud pública nacional sería una “herramienta contundente” que no tendría en cuenta las circunstancias de cada caso, afirmó.

Facilitar a los agentes fronterizos la expulsión de migrantes no reduciría el número de personas que intentan cruzar la frontera porque algunos países no readmiten a los ciudadanos que EE.UU. rechaza, dijo Houser. Los migrantes expulsados -y los traficantes de personas que los trasladan a través de la frontera- simplemente volverían a intentarlo.

“Todavía no hay un acuerdo sobre los principios”, dijo a The Times un miembro del Congreso familiarizado con las negociaciones. “El texto legislativo está muy lejos. Los negociadores siguen avanzando hacia un acuerdo”.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.